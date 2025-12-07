Potpuni haos u Partizanu zbog Lanetovog sina: Ne smije u autobus, propao Mijatov plan

Evo šta se dešava sa Dušanom Jovanovićem, sinom Laneta Jovanovića, koji je odlukom Predraga Mijatovića bio prebačen u prvi tim za meč protiv Radničkog 1923.

Izvor: MN Press/Instagram/__dusanjovanovic__/Screenshot

Pravo niotkuda došlo je do velikih potresa u FK Partizan zbog "slučaja Dušan Jovanović". U pitanju je sin proslavljenog srpskog fudbalera Laneta Jovanovića, koji je preko noći odlukom Predraga Mijatovića postao prvotimac, a takav potez izazvao je veliku pobunu u Zemunelu.

Zbog nje je navodno više omladinaca tražilo ispisnicu, dok je došlo i do svađe između čelnika kluba. Danko Lazović, te direktor škole Miralem Sulejmani, zaprijetili su da će napustiti Partizan poslije takve odluke i sada je došlo do obrta.

Kako prenosi "Telegraf", iako je Dušan Jovanović odradio jučerašnji trening sa prvim timom, odlučeno je da ipak ne bude u autobusu za Kragujevac. Preciznije, neće biti dio tima za utakmicu sa Radničkim 1923 (danas od 15.00 na "Čika Dači"), dok nije poznato da li će zato biti vraćen među omladince, ili će već u narednoj utakmici dobiti šansu u prvom timu.

Ovo će pak sigurno otvoriti i pitanje odnosa Dušana Jovanovića sa ostalim omladincima, s tim da se radi o igraču koji je ostavio dobar utisak ove jeseni, pošto je postigao i gol u "vječitom" derbiju (1:1).

Dušan Jovanović je rođen 2008. godine i igra na poziciji krilnog napadača, dok je njegov tri godine mlađi brat Miloš zajedno sa njim prešao iz Zvezde u Partizan. Podsjetimo, njihov stariji brat Lazar je napunio kasu srpskog šampiona kada je prešao u redove Štutgarta.

Da li će pasti pomirenje?

Izvor: MN PRESS

Za sada su Miralem Sulejmani i Danko Lazović odustali od odlaska iz Partizana u cilju smirivanja strasti, s tim da je najavljeno da će kada se završi polusezona - ponovo sjesti svi za sto i razgovarati.

"Najvažnije za Partizan su ove tri utakmice do kraja jesenje polusezone. A kada one prođu, onda ćemo mi iz uprave da sjednemo i da razgovaramo o svemu. Sada moramo da stavimo tačku na sve drugo i fokus da potpuno usmjerimo na ta tri meča.A, poslije toga ćemo pričati na sve teme", rekao je Lazović za "Mocart sport".