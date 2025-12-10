"Da me sad Perez pozove u Real, odbio bih": Mijatović ispričao Špancima zašto je u Partizanu

Peđa Mijatović je poručio da bi odbio poziv Florentina Pereza da dođe u Real Madrid i da mu je sada glavni fokus na to da pomogne Partizanu da izađe iz krize.

Partizan prolazi kroz turbulentan period, pokušava da se vrati na pravi put i Predrag Mijatović vjeruje da će to da se dogodi. Uprkos teškoj situaciji i haosu koji se trenutno dešava, on je dao opširan intervju za špansku "Marku" gdje je pričao i o srpskom klubu i o Real Madridu, pa je tako otkrio i da bi u ovom momentu odbio poziv predsjednika "kraljevskog kluba" Florentina Pereza.

"Ponavljam to stalno i vidim to sada u Partizanu, tako stoje stvari. Kada doneseš neku odluku, postoje ljudi koji će da te kritikuju, to je život nekoga ko radi u klubu. Naravno da bih volio da se vratim u Real jednog dana, ko ne bi? Ipak, u ovom trenutku bih rekao 'ne'. U Partizanu sam, želim da pomognem i da sredim stvari u klubu koji mi je u srcu. Da me sada pozove Florentino Perez, što znam da se neće desiti, ali bih ga odbio jer sam počeo nešto važno i želim to da završim", rekao je Mijatović.

Uvjeren je da će stvari da se riješe onako kako želi i da će Partizan biti opet uspješan.

"U Partizanu sam i ima mnogo posla, provodim dosta vremena između Beograda i Madrida. Ne smijemo da zaboravimo da je Partizan veliki klub koji je trenutno u krizi. Došao sam ovdje da pomognem, došao sam u klub koji je u komplikovanoj situaciji, ne samo sa sportske već i sa ekonomske strane. Moramo da ga podignemo. U odnosu na prošlu godinu stvari su se promijenile nabolje, ali moramo da nastavimo da radimo, jer u fudbalu nikad ne smiješ da se opustiš."

"Da li sanjaš meč Partizan - Real u Ligi šampiona?"

Prokomentarisao je i to što je Partizan u ovom momentu prvi na tabeli, ispred Crvene zvezde.

"Da, trenutno smo prvi na tabeli, prošle godine smo imali 13 bodova manje od Zvezde koja dominira u srpskom fudbalu posljednjih godina. Sada smo lideri, stvari su se promijenile nabolje u sportskom smislu, dok u ekonomskom to ide sprije, mada su i tu napravljeni dobri koraci."

Novinar ga je pitao da li mašta o meču Partizana i Real Madrida u Ligi šampiona.

"Polako, korak po korak. Sada smo u situaciji da gledamo meč po meč, ne možemo da planiramo toliko dugoročno. Dajemo šansu mladim igračima, momcima iz omladinske škole i to je dobro. Radimo dobar posao sa tim, rekao bih."

O krizi Reala, Ćabiju i Vinisijusu

Logično, glavna tema u razgovoru za španski portal je bila situacija u Real Madridu koji je takođe u krizi. Narušeni su odnosi u svlačionici, pojedincima se ne dopada način rada Ćabija Alonsa...

"Uvijek sam optimista kada god je neka takva turbulentna situacija u velikom klubu, kao što je Real Madrid. To je jedini klub na svijetu sa tolikim pritiskom da stalno moraš da pobjeđuješ i ne samo to, nego se gleda i način na koji pobjeđuješ. To je komplikovano, posebno za igrače, pa onda i za trenere. Real je osvojio toliko titula, posebno u Ligi šampiona i sada je doveo Ćabija Alonsa, novog trenera koji na šta želi, samo je potrebno dati mu vremena", kaže Mijatović.

Spominje se i da bi Ćabi mogao da dobije otkaz.

"Vjerujem u njega, znam kako radi i imam mnogo informacija o svemu. Bio je veliki igrač, sa sjajnim karakterom, sada je trener koji zna šta želi i to je najvažnije. U klubovima kakav je Real zavisiš od rezultata, ali vjerujem u njega. Naravno da uvijek ima nezadovoljnih igrača, ali klub mora jasno da stavi do znanja šta je politika kluba i filozofija. Takve stvari moraju da se riješe licem u lice i da igrači pričaju sa trenerom i onda da se vidi da li može situacija da se riješi i da li je možda rješenje prelazak u neki drugi klub."

Jedna od tema bio je i produžetak ugovora Vinisijusa, pa je tako Peđa upitan da li bi mu on dao novi ugovor.

"Ne bih da pričam o tome, jer u klubu rade neki moji prijatelji. Mnogi misle da ja imam nešto protiv Vinisijusa, dok je istina potpuno drugačiija. Smatram da je on fantastičan fudbaler, dao je gol i u finalu Lige šampiona, ali isto tako neke stvari moraju da se kažu. Radi neke stvari i ponaša se na način na koji nije dobar i to je ono o čemu sam pričao. Nikome ne pomaže ako pričaš 'nije to ništa', jer je pogrešno. Mora da se smiri i da nauči da kontroliše svoj karakter i ponašanje. Odluka o produžetku ugovora sa njim je na klubu, ali u isto vrijeme je jasno da Real ne trpi nijednog igrača koji je nezadovoljan i isto tako igrač koji je nezadovoljan ne može da se pokaže dobro. Mnogi veliki fudbaleri napuštali su Madrid, pa je klub ostao gigant", zaključio je Mijatović.