"Da me sad Perez pozove u Real, odbio bih": Mijatović ispričao Špancima zašto je u Partizanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Peđa Mijatović je poručio da bi odbio poziv Florentina Pereza da dođe u Real Madrid i da mu je sada glavni fokus na to da pomogne Partizanu da izađe iz krize.

Predrag Mijatović bi odbio poziv Real Madrida Izvor: MN PRESS

Partizan prolazi kroz turbulentan period, pokušava da se vrati na pravi put i Predrag Mijatović vjeruje da će to da se dogodi. Uprkos teškoj situaciji i haosu koji se trenutno dešava, on je dao opširan intervju za špansku "Marku" gdje je pričao i o srpskom klubu i o Real Madridu, pa je tako otkrio i da bi u ovom momentu odbio poziv predsjednika "kraljevskog kluba" Florentina Pereza.

"Ponavljam to stalno i vidim to sada u Partizanu, tako stoje stvari. Kada doneseš neku odluku, postoje ljudi koji će da te kritikuju, to je život nekoga ko radi u klubu. Naravno da bih volio da se vratim u Real jednog dana, ko ne bi? Ipak, u ovom trenutku bih rekao 'ne'. U Partizanu sam, želim da pomognem i da sredim stvari u klubu koji mi je u srcu. Da me sada pozove Florentino Perez, što znam da se neće desiti, ali bih ga odbio jer sam počeo nešto važno i želim to da završim", rekao je Mijatović.

Uvjeren je da će stvari da se riješe onako kako želi i da će Partizan biti opet uspješan.

"U Partizanu sam i ima mnogo posla, provodim dosta vremena između Beograda i Madrida. Ne smijemo da zaboravimo da je Partizan veliki klub koji je trenutno u krizi. Došao sam ovdje da pomognem, došao sam u klub koji je u komplikovanoj situaciji, ne samo sa sportske već i sa ekonomske strane. Moramo da ga podignemo. U odnosu na prošlu godinu stvari su se promijenile nabolje, ali moramo da nastavimo da radimo, jer u fudbalu nikad ne smiješ da se opustiš."

"Da li sanjaš meč Partizan - Real u Ligi šampiona?"

Prokomentarisao je i to što je Partizan u ovom momentu prvi na tabeli, ispred Crvene zvezde.

"Da, trenutno smo prvi na tabeli, prošle godine smo imali 13 bodova manje od Zvezde koja dominira u srpskom fudbalu posljednjih godina. Sada smo lideri, stvari su se promijenile nabolje u sportskom smislu, dok u ekonomskom to ide sprije, mada su i tu napravljeni dobri koraci."

Novinar ga je pitao da li mašta o meču Partizana i Real Madrida u Ligi šampiona.

"Polako, korak po korak. Sada smo u situaciji da gledamo meč po meč, ne možemo da planiramo toliko dugoročno. Dajemo šansu mladim igračima, momcima iz omladinske škole i to je dobro. Radimo dobar posao sa tim, rekao bih."

O krizi Reala, Ćabiju i Vinisijusu

Izvor: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Logično, glavna tema u razgovoru za španski portal je bila situacija u Real Madridu koji je takođe u krizi. Narušeni su odnosi u svlačionici, pojedincima se ne dopada način rada Ćabija Alonsa...

"Uvijek sam optimista kada god je neka takva turbulentna situacija u velikom klubu, kao što je Real Madrid. To je jedini klub na svijetu sa tolikim pritiskom da stalno moraš da pobjeđuješ i ne samo to, nego se gleda i način na koji pobjeđuješ. To je komplikovano, posebno za igrače, pa onda i za trenere. Real je osvojio toliko titula, posebno u Ligi šampiona i sada je doveo Ćabija Alonsa, novog trenera koji na šta želi, samo je potrebno dati mu vremena", kaže Mijatović.

Spominje se i da bi Ćabi mogao da dobije otkaz.

"Vjerujem u njega, znam kako radi i imam mnogo informacija o svemu. Bio je veliki igrač, sa sjajnim karakterom, sada je trener koji zna šta želi i to je najvažnije. U klubovima kakav je Real zavisiš od rezultata, ali vjerujem u njega. Naravno da uvijek ima nezadovoljnih igrača, ali klub mora jasno da stavi do znanja šta je politika kluba i filozofija. Takve stvari moraju da se riješe licem u lice i da igrači pričaju sa trenerom i onda da se vidi da li može situacija da se riješi i da li je možda rješenje prelazak u neki drugi klub."

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Jedna od tema bio je i produžetak ugovora Vinisijusa, pa je tako Peđa upitan da li bi mu on dao novi ugovor.

"Ne bih da pričam o tome, jer u klubu rade neki moji prijatelji. Mnogi misle da ja imam nešto protiv Vinisijusa, dok je istina potpuno drugačiija. Smatram da je on fantastičan fudbaler, dao je gol i u finalu Lige šampiona, ali isto tako neke stvari moraju da se kažu. Radi neke stvari i ponaša se na način na koji nije dobar i to je ono o čemu sam pričao. Nikome ne pomaže ako pričaš 'nije to ništa', jer je pogrešno. Mora da se smiri i da nauči da kontroliše svoj karakter i ponašanje. Odluka o produžetku ugovora sa njim je na klubu, ali u isto vrijeme je jasno da Real ne trpi nijednog igrača koji je nezadovoljan i isto tako igrač koji je nezadovoljan ne može da se pokaže dobro. Mnogi veliki fudbaleri napuštali su Madrid, pa je klub ostao gigant", zaključio je Mijatović.

Tagovi

Predrag Mijatović FK Partizan Real Madrid

