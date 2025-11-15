"Gdje da nađem 1.600.000? Evo mogu sad da odem": Predrag Mijatović traži pomoć, situacija je alarmantna

Čelnik Partizana Predrag Mijatović otkrio je sa kakvim problemima se suočavaju u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je u petak promovisao novog trenera Nenada Stojakovića, ali daleko od toga da su crno-bijeli uplovili u mirnu luku. I dalje ih proganjaju "duhovi prošlosti", a potpredsjednik Predrag Mijatović otkrio koji je najveći problem sa kojim se trenutno suočavaju.

Partizan očekuje UEFA montoring u januaru, dok crno-bijeli nemaju pojma gdje će pronaći milion i 600 hiljada evra koliko im je potrebno da ne uđu u rizik zabrane registracije igrača.

"Imamo milion i 600.000 evra koje moramo da platimo da nam FIFA ne bi udarila blokadu na dovođenje igrača u januaru. Mi taj milion i 600 iskreno sad da vam kažem, ne da nemamo, mi moramo da ga rodimo ili da ga stvorimo. I sad vi meni kažete kako da nađem milion i 600.000 evra za Asana da bih mogao da izađem na tržište. A pritom imamo monitoring 15. januara. Gdje da ih nađem? Ako neko ima rješenje, evo sad javno, ako neko ima rešenje, dobro ste došli svi", rekao je Mijatović za podkast "Wish&Go".

Za sada ne vidi drugo rješenje nego da se obrati državi.

"Za godinu dana to će biti sedmi monitoring. UEFA prati to. Ja ću ponovo morati da se obratim državi. Nama je država pomogla i direktno i indirektno. Direktno, preko saveza, a indirektno preko sponzorskih ugovora sa nacionalnim kompanijama", iskren je Mijatović.

"Neću da odem zato što neko kaže..."

Kao član uprave trpi dosta kritika javnosti i navijača.

"Ja sam došao u Partizan, ljudi, i to moraju svi da shvate. Ko shvati – shvatio, ko ne shvati – nije shvatio. Da li su mediji, da li su navijači, da li su saradnici, da li su igrači. Došao sam da pomognem. Ali ako ima neko ko to može bolje da radi, neko ko može da preciznije to da uradi, nikakav problem da evo sada izađem odavde, odem u Partizan, uzmem onu moju torbicu jadnu što vučem sa sobom i odoh", poručio je Mijatović i dodao:

"Neću da odem zato što neko kaže da bi bilo bolje to radio. Ja sam ovdje potrošio godinu dana života. Mene u fudbalu ne možeš prevariti. Ja u fudbalu nisam od juče. Samo mi kaži kako ćeš to da uradiš i ja kažem 'bravo majstore, ti si fenomen'. Nema ih. Evo sad ću da vam kažem. Ne postoji", rekao je nekadašnji as.

Nije tajna da su mnogi pristali na smanjenje plata i ostali u Humskoj.

"Njihove plate nisu stotine hiljada kao što su bile od nekih ovdje. To su plate u hiljadama evra. 80 odsto ljudi u drugim klubovima ima nevjerovatno veće plate. Ali oni su to uradili za Partizan, ne samo mladost, želju, kvalitet, nego su i svjesni da moraju da počnu od malih plata", rekao je Mijatović koji se osvrnuo na situaciju sa Nathom kome klub duguje veliki novac:

"Nathu se duguje preko milion evra. Rekao sam već. Uslov da Natho nastavi sezonu nije bilo da li je fudbalski vrijedan – kako da nije, ali je bilo "Natho, mi više ne možemo tu platu da izdržimo mjesečno. I ti moraš da spustiš platu 50 odsto". Natho je pravi kapiten, pravi Partizanovac. On je ušao u utakmice kao što su one protiv Javora i Novog Pazara i pokazao koliko mu je stalo. I to je pravi profesionalac", zaključio je Mijatović.

