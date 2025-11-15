"Nenad je Tumbaković mog vremena": Mijatović progovorio o novom treneru, izbor nije slučajnost

Predrag Mijatović govorio je o novom šefu struke Partizana Nenadu Stojakoviću.

Izvor: MN PRESS

Partizan je donio radikalne promjene i smijenio dosadašnjeg trenera Srđana Blagojevića. Nakon što je potpredsjednik kluba Predrag Mijatović objasnio razloge rastanka sa dosadašnjim strategom, progovorio je i o novom treneru Nenadu Stojakoviću. U subotu je planirano predstavljanje novog šefa struke Partizana.

To što je novi trener dobio tako odgovoran zadatak u relativno ranoj fazi svoje karijere izazvalo je podijeljena mišljenja među navijačima Partizana. O ovom izboru govorio je za TV Una Predrag Mijatović, potpredsjednik kluba.

"Možda je ime i prezime našeg trenera za poznavaoce fudbala malo nepoznato, ali meni je veoma poznato i nisam se sasvim slučajno odlučio na tako nešto. Prije svega Nenad je sjajan profesionalac, mlad, ambiciozan i njegova metodologija i sve što je imao da mi pokaže u razgovorima sa njim, još više me ubijedilo da sam napravio najbolji mogući izbor. Znam šta može, znam koliko može, a u fudbalu je potrebno i malo sreće. Tako da sam jako zadovoljan, naravno kao i sve u fudbalu, naiđeš na kritike, ali to je sastavni dio sporta", rekao je Mijatović.

Partizan je na drugoj poziciji Superlige i mada nije uspio da izbori proleće u Evropi, čini se da su igrači Partizana na dobrom putu. Ipak, pred novim trenerom nije lak zadatak. "Blagojević je bio u vrlo važnoj etapi Partizana, kada smo bili u teškoj situaciji napravio je sjajan posao, samim dolaskom u Partizan kada niko nije htio da dođe i ja ću to uvijek pamtiti i uvijek ću mu biti zahvalan."

"Kada pravite nešto što je toliko važno kao što je važan Partizan, postoje razne faze. On je bio u toj fazi stabilizacije kluba. Donio sam tešku odluku da Srđan ne nastavi sa nama. Doveli smo novog trenera koji je dobar profesionalac, odličan momak, siguran u sebe i nekako se sjetim da je Nenad - Tumbaković mog vremena."

"Ima ono što ljudi ne prepoznaju"

Mijatović je otkrio prednosti novog trenera Partizana, sarađivao je sa velikim brojem igrača u omladinskim selekcijama."Između ostalog mnogo drugih stvari koje su bitne za trenera on ima, samo što ih ljudi ne prepoznaju. Mi smo podmladili tim, tu su momci koji su budućnost Partizana i tu je neko ko ih zna, ali oni se znaju iz drugačije etape, sada će se malo bolje upoznati. Sada je već seniorska priča, jako bitna stvar da su sarađivali."

"Partizan je veliki klub, zajedno sa Zvezdom i najveći u Srbiji, ali ne treba zaboraviti činjenicu da živimo od prodaje igrača. To je naša ideja, to je naš DNK. Teško je napraviti duži plan, nikad ne znaš šta će se desiti, zaštitili smo se nekim klauzulama, ali ako neko dođe i plati, onda odlučuje igrač, ali do te klauzule odlučuje Partizan. Pare su nam potrebne, fudbal je to, ali ćemo pokušati u mlađim kategorijama da selektujemo igrače, koji će ih zameniti", rekao je Mijatović.

Ambicije Partizana su uvijek najveće: "Imamo elemente da razmišljamo da budemo prvaci države, mislim da smo ozbiljan kandidat, nije nemoguće nije teško, samo treba krenuti i započeti nešto. Razgovarao sam sa Nenadom, počinje nova etapa koja može da se završi osvajanjem Superlige".

"Da se napravi dobra selekcija, smjena generacija"

Mijatović se osvrnuo i na postavljanje novog selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića: "Definitivno moramo da shvatimo da sve ima svoj proces, Veljko je imao malo vremena da spremi utakmicu, ja sam vidio stvari koje su mi se dopale, ekipa je imala želju, šteta što nismo dali taj gol, mislim da bi to promijenilo mnogo toga. Englezi su mnogo kvalitetniji od nas, ali oni su se već kvalifikovali, ali nezavisno od toga kada pravite strategiju, uvijek u grupi imate neku istorijsku reprezentaciju."

"Mi treba da poradimo na tome, da se napravi dobra selekcija, smjena generacija. To je posao selektora, on selektora igrače koji igraju u različitim klubovima. On treba da obavi razgovore sa svim igračima koji su prošli ciklus kvalifikacija, da vidi koji igrači imaju želju da igraju, moraš da imaš jasnu sliku da li igrači žele ili ne žele da igraju", zaključio je Mijatović.