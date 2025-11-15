"Partizan nikada ne smije da misli o drugom mjestu": Počela era Nenada Stojakovića u Humskoj

Fudbaleri Partizana dobili su novog trenera, a Nenad Stojaković stiže nakon dobro urađenog posla u Teleoptiku.

Izvor: MONDO

Fudbalski klub Partizan ima novog trenera - umjesto Srđana Blagojevića koji je dobio otkaz, a zatim Marka Jovanovića i Đorđija Ćetkovića koji su kao prelazno rešenje vodili klub, na klupu tima iz Humske sjeda Nenad Stojaković. Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana i nekadašnjem treneru mlađih kategorija crno-bijelih, koji je do prije nekoliko dana sa mnogo uspjeha vodio Teleoptik u Srpskoj ligi Beograd.

On je danas predstavljen u Partizanu, a u prvom obraćanju je rekao:

"Drago mi je da sam ovdje. Čast mi je i privilegija što sam ovdje ispred vas kao prvi trener Partizana. Većina vas je došla zbog gromade od kluba, moja uloga je takva, ali se nadam da ću vas svojim radom ubijediti da jednog dana dođete zbog Stojakovića. Ciljevi ovog kluba postavljeni su kroz generacije, od 1947. kada je osvojila titulu, pa generacije koja je 1953. godine samljela našeg vječitog rivala, 1955. godine u Kupu šampiona, pa 1966. godine finale Kupa evropskih šampiona, prvi srpski klub u grupnoj fazi Lige šampiona. Letvica je postavljena visoko, ne smijemo da idemo ispod toga. Mogu sadašnji Partizan da poredim sa mercedeseom koji stoji u garaži. Pala je prašina, rijetko izlazi iz garaže da pokaže performanse. Moj zadatak je da stvorim kulturu performansa koji će omogućiti kontinuitet izlaska na autoput", rekao je Stojaković.

Izvor: MN PRESS

Sa filijalom Partizana Stojaković je stigao na prvo mjesto u trećeligaškom društvu, pa svom nasljedniku Marku Jovanoviću ostavlja veoma dobru poziciju - ali i obavezu da ekipu uvede u Prvu ligu Srbije na kraju tekuće sezone. Za to vrijeme Stojaković će se sa Partizanom boriti za šampionsku titulu u Superligi, a crno-bijelima je već doneo titulu u Omladinskoj ligi Srbije u sezoni 2022/23.

Tada su Partizanovi klinci izborili učešće u Ligi šampiona, a na mečevima protiv evropskih rival Stojaković je predvodio veći deo aktuelnog igračkog kadra. U timu su bili defanzivci Roganović i Simić, zatim vezni fudbaleri Dragojević, Janković i Ugrešić, pa ofanzivnci Trifunović i Jovanović...

"Moja filozofija je jasna. Kao pedagog, učitelj i trener radim da oni budu svoji, tako mogu da ispune potencijal. Drago mi je da velika grupa igrača u prvom timu, ostaje žal za nekima koji nisu tu, a pomogli bi Partizanu. To je fudbal, tu je život. Osjećam koliko prostora ima među tom djecom. Moram da ih ubijedim da oni to mogu", rekao je Stojaković.

Kako kaže drugo mjesto nije opcija.

"Mislim da sam bio dovoljno jasan. Ovaj klub, uspavani div... Ne razmišljamo o drugom mjestu, ne smijemo nikada. Malim pobjedama, na dnevnom nivou, pokušaću da napravim atmosferu za rezultate koji nas vode do krajnjeg cilja. Opcija nikada nije drugo mjesto", rekao je Stojaković.

Bilo je govora i o mlađim igračima.

"Dječaci u Teleoptiku imaju kvalitet, ali nemaju kontinuitet. Ne možeš da staneš, čim staneš - neko te pretekne. To je moja poruka njima. Kvalitet postoji. Svakodnevnim radom mogu da napreduju", rekao je Stojaković i osvrnuo se na mlade fudbalere Partizana: "Jako sam ponosan na mlade, ali ogroman je prostor koji oni treba da popune. Jako su mladi. Oni ne znaju gdje je granica, ona za njih ne postoji. Imamo sreće da su neki već u A selekciji, igraju sa bržima i sposobnijima, vide drugi nivo fudbala. Ono što prikazuju je sasvim zadovoljavajuće, ali postoji još mnogo prostora".

Stojaković je istakao da će Miroslav Vulićević biti priključen stručnom štabu prvog tima, koji se neće mnogo menjati - osim što je Marko Jovanović preuzeo Teleoptik.