Mladi fudbaler Partizana Milan Vukotić mogao bi da napusti Humsku već u narednom prelaznom roku.
Jedan od najboljih igrača Partizana Milan Vukotić mogao bi da nastavi karijeru u Njemačkoj. Kako piše "fussballeuropa" crno-bijeli bi sa Štutgartom mogli da dogovore dvosmjernu saradnju. Plan je da tim iz Humske otkupi ugovor Jovana Miloševića, a da u suprotnom smjeru pošalje Vukotića. Sve bi moglo da se realizuje već u januaru do kada je napadač zvanično na pozajmici.
Skauti njemačkog kluba već neko vrijeme prate crnogorskog reprezentativca, a navodno je poznata i cifra koja je u igri. U pitanju je suma od šest do osam miliona evra, od čega bi 30 odsto pripalo Budućnosti odakle je perspektivni igrač stigao u Beograd.
Partizan prodaje jednog od najboljih na zimu? Poznata cijena, novac odmah prosljeđuju dalje
Prema pisanju pomenutog portala, za sjajnog vezistu je zaintresovan Salcburg, ali nema detaljnijih informacija o potencijalnim pregovorima. Vukotić je od starta sezona postigao pet golova, uz sedam asistencije, te interesovanje za njega ne čudi.
Šta se dešava sa Miloševićem?
Milošević je definitivno opravdao očekivanja u Humskoj gdje mu pozajmica ističe u januaru 2026. godine. Crno-bijeli su odavno počeli pregovore o otkupu, ali još uvijek nije zvaničan njegov ostanak. Možda je "rokada" upravo način da nagovore Nijemce da im prodaju talentovanog napadača koji je ove sezone postigao devet golova u 13 utakmica i definitivno sebi podigao cijenu na tržištu.