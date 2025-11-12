logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan prodaje jednog od najboljih na zimu? Poznata cijena, novac odmah prosljeđuju dalje

Partizan prodaje jednog od najboljih na zimu? Poznata cijena, novac odmah prosljeđuju dalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mladi fudbaler Partizana Milan Vukotić mogao bi da napusti Humsku već u narednom prelaznom roku.

Štutgart želi Milana Vukotića Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih igrača Partizana Milan Vukotić mogao bi da nastavi karijeru u Njemačkoj. Kako piše "fussballeuropa" crno-bijeli bi sa Štutgartom mogli da dogovore dvosmjernu saradnju. Plan je da tim iz Humske otkupi ugovor Jovana Miloševića, a da u suprotnom smjeru pošalje Vukotića. Sve bi moglo da se realizuje već u januaru do kada je napadač zvanično na pozajmici.

Skauti njemačkog kluba već neko vrijeme prate crnogorskog reprezentativca, a navodno je poznata i cifra koja je u igri. U pitanju je suma od šest do osam miliona evra, od čega bi 30 odsto pripalo Budućnosti odakle je perspektivni igrač stigao u Beograd.

Prema pisanju pomenutog portala, za sjajnog vezistu je zaintresovan Salcburg, ali nema detaljnijih informacija o potencijalnim pregovorima. Vukotić je od starta sezona postigao pet golova, uz sedam asistencije, te interesovanje za njega ne čudi.

Šta se dešava sa Miloševićem?

Milošević je definitivno opravdao očekivanja u Humskoj gdje mu pozajmica ističe u januaru 2026. godine. Crno-bijeli su odavno počeli pregovore o otkupu, ali još uvijek nije zvaničan njegov ostanak. Možda je "rokada" upravo način da nagovore Nijemce da im prodaju talentovanog napadača koji je ove sezone postigao devet golova u 13 utakmica i definitivno sebi podigao cijenu na tržištu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Vukotić FK Partizan Štutgart

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC