Partizan ima novog trenera: Bivši fudbaler se vratio u Humsku

Novi trener Partizana biće Nenad Stojaković, nekadašnji prvotimac crno-bijelih.

Fudbalski klub Partizan nedavno se razišao sa Srđanom Blagojevićem, a nakon što je tandem Marko Jovanović - Đorđije Ćetković odradio dvije utakmice na klupi, došlo je vrijeme za imenovanje novog šefa stručnog štaba. Na prijedlog Predraga Mijatovića to će biti Nenad Stojaković!

Riječ je o bivšem fudbaleru Partizana, dugogodišnjem treneru u mlađim kategorijama crno-bijelih, a tokom jesenjeg dijela sezone šefu stručnog štaba Teleoptika sa kojim je stigao na prvo mjesto u Srpskoj ligi Beograd.

Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba. Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.…pic.twitter.com/VghZUi2sYI — FK Partizan (@FKPartizanBG)November 13, 2025

Stojaković je sa mnogo uspjeha vodio Partizanov razvojni tim, a Teleoptik nakon 12 odigranih kola ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Stojaković je svojevremeno radio kao pomoćni trener u Voždovcu, a pored mlađih kategorija Partizana i Teleoptika vodio je i Goricu. Tokom igračke karijere promijenio je veliki broj timova, između ostalog igrao je i u ugljevičkom Rudaru, pa nema sumnje da će njegovo veliko iskustvo značiti mladom timu crno-bijelih. Prednost je i što većinu igrača Partizana poznaje iz mlađih kategorija.

Podsjećamo, Partizan i Srđan Blagojević nedavno su prekinuli saradnju, jer je ekipa upala u krizu rezultata - ispadanje iz Kupa Srbije porazom od Mačve i bolan poraz od Čukaričkog u Superligi bili su razlozi za rastanak. Nakon toga su se "peckali" u medijima Predrag Mijatović i Srđan Blagojević, ali to je sada već prošlost na koju se u Humskoj neće osvrtati.