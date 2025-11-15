logo
Partizan vratio bivšeg kapitena u Humsku: Biće prvi pomoćnik Nenada Stojakovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Nenad Stojaković otkrio da će mu Miroslav Vulićević biti prvi pomoćnik.

Miroslav Vulićević pomoćnik Stojakoviću u Partizanu Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan ima novog trenera, pošto je u subotu i zvanično predstavljen Nenad Stojaković, dosadašnji šef struke u Teleoptiku. Nekadašnji fudbaler crno-bijelih već je počeo da radi sa ekipom, koja je "okrnjena" zbog reprezentativne pauze, a na poslu će mu pomagati i jedan bivši kapiten Partizana.

Kako je otkriveno na konferenciji za medije, u Partizan se vraća Miroslav Vulićević! Bivši fudbaler crno-bijelih godinama je igrao uz desnu aut-liniju, a zbog svoje bespoštedne borbe smatran je jednim od miljenika navijača u Humskoj. On će na mjestu pomoćnog trenera Partizana naslijediti Marka Jovanovića, koji preuzima Teleoptik.

Dio stručnog štaba Partizana od sada će biti i Aleksandar Ilić koji će biti zadužen za stručnu spremu igrača, a on će u tom poslu pomagati Miši Filipoviću koji je već u klubu. Ostatak stručnog štaba će ostati isti, što znači da igrači neće morati da prolaze period upoznavanja sa novim timom stručnjaka.

Ko je Miroslav Vulićević?

Nekadašnji reprezentativac Srbije, sa tri nastupa za A selekciju, rođen je u Leposaviću na Kosovu i Metohiji, gdje je i počeo igračku karijeru. Nakon dvije godine igranja za Kosmet iz Leposavića preselio se u Bane iz Raške, a zatim ga je put preko Javora iz Ivanjice i Borca iz Čačka odveo do Novog Sada.

Za Vojvodinu je odigrao preko 100 zvaničnih mečeva, a bio je i kapiten novosadskih crveno-bijelih, sa kojima je tri puta igrao finale Kupa Srbije. Trofej u tom takmičenju osvojio je tek kao fudbaler Partizana - i to čak četiri puta, dok je dva puta bio šampion Srbije sa crno-bijelima.

Nakon igračke karijere koja je 2019. godine završena u Partizanu, Vulićević se okrenuo trenerskom poslu. Bio je pomoćnik Nenada Stojakovića u Partizanovom timu do 19 godina, zatim je radio kao pomoćnik Igora Duljaja u seniorskom timu Partizana, a na kraju je radio i u kadetima - samostalno je vodio ekipu do 17 godina.

FK Partizan Superliga Srbije Nenad Stojaković Miroslav Vulićević

