logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda poslala tandem u Kruševac: Jednog platila dva miliona evra, drugog dovela zbog generala

Zvezda poslala tandem u Kruševac: Jednog platila dva miliona evra, drugog dovela zbog generala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda poslala dvojicu svojih igrača na pozajmicu u Napredak iz Kruševca.

Crvena zvezda poslala dvojicu fudbalera na pozajmicu u Napredak iz Kruševca Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda proslijedila je dvojicu svojih igrača u Napredak iz Kruševca. U pitanju su Uroš Sremčević (19), koji tako prekida pozajmicu u Lučanima i ide u Kruševac, odnosno Dragan Bojat (22) koji se nedavno spominjao kao potencijalno pojačanje OFK Beograda, da bi sada došlo do preokreta.

Njih dvojica pojavila su se na početku priprema kod novog trenera Nikole Drinčića koji će sigurno sa tandemom iz Zvezde imati veće šanse za opstanak u Superligi, s obzirom da trenutno ekipa zauzima posljednje mjesto na tabeli.

Izvor: MN PRESS

"Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bismo napravili to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, vjerujem u vas, vjerujem u klub, tako da - samo jako! Ko ne vjeruje, ne treba da bude ovdje. Od prvog dana svako se bori za svoj status, svi ste na nuli i morate da se dokažete treneru, jer igraće najbolji", rekao je sportski direktor Bratislav Ristić.

Podsjetimo, Sremčević je prešao u Crvenu zvezdu u zimu 2024. godine iz Mladosti za dva miliona evra, ali nije dobio pravu šansu na "Marakani". Ljetos se vratio u Mladost gdje za čtiavu polusezonu nije postigao niti jedan gol, a vidjećemo da li će neophodno samopouzdanje možda vratiti na stadionu pod Bagdalom.

Što se tiče Bojata, u pitanju je doskorašnji igrač Novog Pazara. Dobio je otkaz u ovom klubu poslije objave na društvenim mrežama o generalu Pavkoviću, a Crvena zvezda ga je dovela baš iz razloga da mu pruži podršku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Napredak Kruševac transferi Dragan Bojat Uroš Sremčević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC