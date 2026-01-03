Zvezda poslala tandem u Kruševac: Jednog platila dva miliona evra, drugog dovela zbog generala

Crvena zvezda poslala dvojicu svojih igrača na pozajmicu u Napredak iz Kruševca.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda proslijedila je dvojicu svojih igrača u Napredak iz Kruševca. U pitanju su Uroš Sremčević (19), koji tako prekida pozajmicu u Lučanima i ide u Kruševac, odnosno Dragan Bojat (22) koji se nedavno spominjao kao potencijalno pojačanje OFK Beograda, da bi sada došlo do preokreta.

Njih dvojica pojavila su se na početku priprema kod novog trenera Nikole Drinčića koji će sigurno sa tandemom iz Zvezde imati veće šanse za opstanak u Superligi, s obzirom da trenutno ekipa zauzima posljednje mjesto na tabeli.

Izvor: MN PRESS

"Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bismo napravili to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, vjerujem u vas, vjerujem u klub, tako da - samo jako! Ko ne vjeruje, ne treba da bude ovdje. Od prvog dana svako se bori za svoj status, svi ste na nuli i morate da se dokažete treneru, jer igraće najbolji", rekao je sportski direktor Bratislav Ristić.

Podsjetimo, Sremčević je prešao u Crvenu zvezdu u zimu 2024. godine iz Mladosti za dva miliona evra, ali nije dobio pravu šansu na "Marakani". Ljetos se vratio u Mladost gdje za čtiavu polusezonu nije postigao niti jedan gol, a vidjećemo da li će neophodno samopouzdanje možda vratiti na stadionu pod Bagdalom.

Što se tiče Bojata, u pitanju je doskorašnji igrač Novog Pazara. Dobio je otkaz u ovom klubu poslije objave na društvenim mrežama o generalu Pavkoviću, a Crvena zvezda ga je dovela baš iz razloga da mu pruži podršku.