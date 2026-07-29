"Zmajići" poslije debakla ostali bez šansi za četvrtfinale

Bh. tim do 18 godina upisao je ubjedljiv poraz u susretu sa Gruzijom.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija BiH do 18 godina ostala je bez šansi da se nađe u četvrtfinalu Evropskog prvenstva B divizije, koje se igra u Rijeci i Opatiji.

"Zmajići" su sinoć u ključnom meču doživjeli poraz od Gruzije rezultatom 83:66 i grupnu fazu okončali uz učinak 2-2. To nije dovoljno da se igrači Irhada Tinjka nađu među osam najboljih timova, pošto su na prve dvije pozicije Gruzija i Mađarska sa učinkom 3-0 pred posljednje dvije utakmice koje se igraju ove srijede.

Mate Kavlašvili bio je nerješiva enigma za bh. tim, postigavši 21 poen. Odlično ga je ispratio Davit Pačulija, koji je u pobjedi učestvovao sa 17 poena, dok je sa 10 doprinio Ilja Kurdadze. U bh. selekciji prednjačio je Mićo Milovanović sa 15 poena, po 13 su dodali Edin Preldžić i Marko Tomić, dok se Imran Subašić zaustavio na 10.

Bosni i Hercegovini do kraja takmičenja predstoji borba za plasman od 9. do 16. mjesta.

Inače, BiH je na ovom turniru uspjela da porazi selekcije Sjeverne Makedonije (75:86) i Švedske (89:69), dok je, osim Gruzije, upisan neuspjeh i u susretu sa Mađarima (82:93).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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