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Treća pobjeda "zmajića" na EP, deklasiran i Kipar!

Treća pobjeda "zmajića" na EP, deklasiran i Kipar!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. selekcija do 20 godina upisala je novu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije.

Košarkaši BiH do 20 godina pobijedili Kipar Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija BiH do 20 godina upisala je novi ubjedljiv trijumf na Eurobasketu B divizije. Ovog utorka su "zmajići" upisali pobjedu u duelu sa Kiprom rezultatom 74:51, uz novu sjajnu artiju Tarika Hrelje.

Nekadašnji igrač Igokee m:tel i budući član Mege nije uspio da ponovi tripl-dabl kao što je bio slučaj u meču sa Jermenijom, ali je zato ovog puta u dvije kategorije bio dvocifren. Pored 16 poena, upisao je i 15 skokova, a odličnom učinku dodao je i 5 asistencija.

Isti broj poena, uz 10 skokova, uknjižio je i Daut Livadić. Po 10 poena upisali su Edis Baberović i Adin Mandžukić, dok je odličan bio i Vasilije Kuridža sa učinkom od 8 poena i 11 skokova.

BiH je trenutno prva u grupi sa učinkom od 3 pobjede i 1 poraza, a posljednji meč grupne faze odigraće sutra (15. jul) protiv Islanda.
Plasman u četvrtfinale izboriće prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake grupe. Takođe, osvajači medalja steći će pravo nastupa na prvenstvu Evrope A divizije sljedeće godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

košarka BiH Kipar zmajići

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