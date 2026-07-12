"Zmajići" pregazili Jermeniju, bivši igrač Igokee m:tel ostvario tripl-dabl!

Tarik Hrelja je briljirao u susretu sa Jermenijom.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija BiH do 20 godina deklasirala je ove nedjelje Jermeniju u trećoj utakmici na prvenstvu Evrope B divizije koje se igra u Slovačkoj, a prvo ime meča bio je Tarik Hrelja!

Bivši igrač Igokee m:tel, koji će od naredne sezone biti član Mege, uknjižio je tripl-dabl u meču u kojem su "zmajići" trijumfovali razlikom od čak 35 poena (92:57). Hrelja je na terenu proveo nešto više od 32 minuta i za to vrijeme postigao 19 poena, čemu je dodao i 12 skokova i 11 asistencija.

Prije ovog meča, BiH je doživjela poraz od Portugala (84:64) te savladala tzv. Kosovo (81:65).

Najefikasniji u bh. taboru bio je Adin Mandžukić, koji je u pobjedi učestvovao sa 25 poena, dok su dvocifren broj postigla još trojica igrača. Bili su to Vasilije Kuridža, Hamza Dedović i Faruk Duvnjak, a svaki od njih je doprinio sa po 10 poena.

Bila je ovo druga pobjeda za bh. tim u tri meča, čime je napravljen veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale. BiH se trenutno nalazi na drugom mjestu sa 5 bodova, a do kraja grupne faze još će odmjeriti snage sa Kiprom (14. jul) i Islandom (15. jul).

Mjesto među 8 najboljih timova izboriće po dva najbolja tima iz svake od četiri grupe, dok će osvajači medalja steći pravo da sljedeće godine igraju na prvenstvu Evrope A divizije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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