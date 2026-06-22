Naftagas iz Elemira mijenja ime u Proleter i vraća se na stadion u Zrenjaninu. Očekuje se obnova kluba i jačanje tima za Prvu ligu Srbije.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Proleter iz Zrenjanina ugasio se 11. decembra 2005. godine i od tada jedan od najvećih gradova u Srbiji praktično nema svoj fudbalski klub. To bi trebalo da se promijeni ovog ljeta pošto prema najnovijim najavama Naftagas iz Elemira mijenja ime u Proleter i ubuduće će svoje utakmice igrati na zrenjaninskom Karađorđevom parku, prenosi "Sportski žurnal".

U pitanju je klub koji je dominirao ovog proljeća u trećoj ligi (Srpska liga "Vojvodina") i koji je tako ušao u Prvu ligu Srbije, a u pokušaju da stvori uslove za igranje u jačoj konkurenciji - stvorila se ideja da se igra u obližnjem Zrenjaninu.

Vidi opis Vraća se Proleter: Zrenjanin poslije 20 godina dobija klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Drži se u tajnosti, ali se otkrilo: Naftagas mijenja ime u Proleter i igraće na stadionu u Karađorđevom parku! Prozivka je zakazana za srijedu, u deset časova, i obaviće se na stadionu nekadašnjeg giganta, a prvi trening biće odrađen na pomoćnom terenu", piše današnji "Sportski žurnal" za koji je ovo potvrdio predsjednik elemirskog kluba Milan Pučki.

U dresu slavnog zrenjaninskog Proletera osnovanog 1947. godine vidjeli smo neke od sjajnih igrača poput Milana Galića, Nenada Bjekovića, Darka Kovačevića, Delivoja Šarenca, Dejana Govedarice, Ilije i Vladimira Ivića, Zvonimira Vukića i mnogih drugih.

"To je prirodan fudbalski put, a neke stvari ću dodati da dopunim tu informaciju. U procesu smo promjene imena, a već smo ispostavili nalog da se oprema, od majica za treninge, do dresova za mečeve, istakne sa naslovom Proleter Zrenjanin. Karađorđev park biće naša baza i sve radimo da obezbijedimo maksimalne uslove i da fudbalske pristalice budu uz nas, uz naš Proleter", naveo je Pučki.

Interesantno je da je Naftagas prvo pokušao da zaigra u Senti, na stadionu na kome je recimo TSC igrao Superligu, međutim odluka je pala da se "oživi" Proleter iz Zrenjanina - i radovi na stadionu koji je pomalo oronuo su već u toku.

Neće biti gotovi na vrijeme i zato će Naftagas - odnosno Proleter - prve dvije utakmice gostovati u Vranju i Vršcu, dok bi već od trećeg kola radovi na stadionu na Begeju trebalo da budu završeni, uz reflektore, sređene tribine i travnatu podlogu koja je vrijedna prvoligaškog fudbala.

"Mnogo je obaveza, uz završetak renoviranja stadiona u Karađorđevom parku, intenzivno radimo na stvaranju tima za narednu sezonu. Nikad nismo bili pred većim izazovima i organizovani smo se da odgovorimo kako treba. Put smo davno trasirali i vjerujem da ćemo izdržati", dodao je Pučki koji je upravo i uzdigao Naftagas do ovih visina i odlučio se za krupan naredni korak.

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