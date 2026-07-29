Turci otkrili da Vlahović sjedi na dvije stolice: Da li će mu zbog ovoga propasti transfer?

Dušan Vlahović trenutno pregovara sa Bešiktašem, ali se nudi i Barseloni. Da li će mu ova situacija ugroziti transfer?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović nema klub od 1. jula, što znači da može da pregovara sa kim god hoće oko ugovora. Za njega nije potrebno platiti obeštećenje, što u startu predstavlja olakšavajuću okolnost klubovima, međutim i dalje nema konačnog odgovora oko toga gdje će nastaviti karijeru.

Iako se svojevremeno dovodio u vezu sa najvećim svjetskim klubovima, Vlahović u ovom trenutku ima jedino zvaničnu ponudu Bešiktaša, četvrte ekipe Turske iz prethodne sezone, s tim da trenutno "sjedi na dvije stolice" za šta su u Istanbulu i saznali.

Vlahović se nudi Barseloni

Dok je na stolu ponuda Bešiktaša, kome je Vlahović poručio da se "strpe" dok ne odluči još šta će, istovremeno iz Turske stiže informacija da se srpski napadač "nudi" Barseloni. Ovog ljeta Barselona je ostala bez Roberta Levandovskog, neizvjesno je i šta će se dogoditi s Feranom Toresom, što Dušan Vlahović planira da iskoristi.

Ono što je zanimljivo je da, bar po informacijama iz Turske, Vlahović od Barselone traži daleko manje novca nego što je slučaj s Bešiktašem. I čini se da se to ne dopada naročito Turcima, mada moraju imati razumijevanja: ipak je Barsa - Barsa.

Koliko nude Turci?

Navodno, Dušan Vlahović bi dobio trogodišnji ugovor težak čak 13,5 miliona evra po sezoni, što znači da bi za tri godine u Turskoj zaradio preko 40 miliona evra! Čelnici Bešiktaša spremni su i da pregovaraju oko novca koji Vlahovićev tim želi da dobije za sam potpis - a pretpostavlja se da je taj iznos sada oko 30.000.000 evra.

Bonus za potpis ugovora u iznosu od 30 miliona evra i još 40 miliona evra koje bi Vlahović dobio tokom naredne tri godine zvuče gotovo neverovatno, a daleko manji prohtjevi kod njega su kada je u pitanju ponuda Barselone.

Ipak, sa "Nou Kampa" i dalje nije dobio pozitivan signal, baš zato što nemaju luksuz kao Turci, što zvuči nevjerovatno.

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