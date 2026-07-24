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Dušan Vlahović dobija 70.000.000 evra: Bolja ponuda od ove neće stići tokom ljeta 1

Dušan Vlahović dobija 70.000.000 evra: Bolja ponuda od ove neće stići tokom ljeta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Moraće dobro da razmisli Dušan Vlahović jer su Turci duboko zavukli ruku u džep da bi da privukli.

Bešiktaš nudi Dušanu Vlahoviću 40 miliona evra za tri sezone Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović rastao se sa Juventusom prije nekoliko nedjelja, kada mu je istekao ugovor koji je imao sa italijanskim klubom. Još se ne zna gdje će napadač nastaviti karijeru - nije isključen i novi ugovor sa Juventusom - ali se zna koji tim ga najviše želi u ovom trenutku.

Italijanski mediji prenose detalje ugovora koji su Turci spremili za Vlahovića. Navodno, srpski fudbaler bi dobio trogodišnji ugovor težak čak 13,5 miliona evra po sezoni, što znači da bi za tri godine u Turskoj zaradio preko 40 miliona evra! Čelnici Bešiktaša spremni su i da pregovaraju oko novca koji Vlahovićev tim želi da dobije za sam potpis - a pretpostavlja se da je taj iznos sada oko 30.000.000 evra.

Bonus za potpis ugovora u iznosu od 30 miliona evra i još 40 miliona evra koje bi Vlahović dobio tokom naredne tri godine zvuče gotovo nevjerovatno. Novi sastanci dve strane zakazani su za vikend, kada će agenti srpskog fudbalera sjesti za pregovarački sto sa čelnicima turskog kluba. Tom prilikom biće im izložen projekat koji se stvara u Istanbulu, a koji za cilj ima potpunu dominaciju u domaćim okvirima i relevantnu ulogu na međunarodnoj sceni.

Bešiktaš je svoje ozbiljne namjere već pokazao na tržištu ovog ljeta. Vezni fudbaler Orkun Kokču stigao je iz Benfike za 30 miliona evra, krilni napadač Leandro Trosar plaćen je Arsenalu 18 miliona evra, dok je lijevi bek Monaka Kasum Outara plaćen 8.000.000 evra. Za 6.250.000 evra Bešiktaš je kupio dosadašnjeg golmana Bajerna iz Minhena Aleksandera Nubela, a za dva miliona njegovu zamjenu Dogana Alemdara iz Bašakšehira. Malo više novca, odnosno 2,7 miliona evra, potrošeno je na dolazak Ilhana Fakilija iz Klermona, dok je bivši igrač Borusije iz Dortmunda Salih Ozčan stigao kao slobodan igrač.

Najveće ljetno pojačanje Bešiktaša trebalo bi da bude Mohamed Salah, legendarni fudbaler Liverpula i jedan od najboljih igrača u Premijer ligi tokom posljednje decenije. Egipćaninu je istekao ugovor sa engleskim timom, a već nedjeljama se najavljuje njegov potpis za turski tim. Ako bi ekipa iz Istanbula imala Salaha na jednom, a Trosara na drugom boku, Vlahović u sredini bi bio idealan za završetak prelaznog roka.

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Tagovi

Dušan Vlahović fudbal Bešiktaš transferi

Komentari 1

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zole

To i jeste njegova mera , turska liga

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