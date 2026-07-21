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Da li će Dušan Vlahović u Barselonu? Španci donijeli nove informacije o srpskom napadaču

Da li će Dušan Vlahović u Barselonu? Španci donijeli nove informacije o srpskom napadaču

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović se navodno udaljio od Barselone zbog priča o Hulijanu Alvarezu i pregovara sa Juventusom i Bešiktašom.

dusan vlahovic nece u barselonu pregovara sa dva kluba Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Gdje će Dušan Vlahović? Pola Evrope čeka da se konačno završi saga oko srpskog napadača i da konačno riješi pitanje oko nastavka karijere. Spominje se nekoliko klubova, među kojima su Barselona, Juventus i Bešiktaš. O tome je pisao i španski "Sport".

"Vlahović se udaljio od Barselone i pregovara sa Bešiktašem ponovo, a u isto vrijeme vodi nove pregovore sa Juventusom. Sve to zato što je Barsa fokusirana na dovođenje Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida", navodi se u tekstu.

Glavni razlog za odugovlačenje je ogromna plata koju Vlahović traži. To je razlog što Juventus nije produžio ugovor sa njim i što Bešiktaš nije dogovorio njegov dolazak. Izgleda da je spreman da smanji svoje zahtjeve...

Vlahović ima 26 godina, prošle sezone je u Juventusu odigrao ukupno 23 meča i dao 10 golova. Imao je dosta problema i sa povredama koje su ga na neko vrijeme udaljile sa terena.

BONUS VIDEO:

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00:37
Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

(MONDO)

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Tagovi

Dušan Vlahović FK Barselona

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