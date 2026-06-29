Dušan Vlahović odbio jedinu ponudu koju ima: Opet zvao Barselonu da ga "vodi za džabe"

Dušan Vlahović odbio je ponudu Bešiktaša i odlučio da čeka bolje prilike, dok se ponovo javlja Barseloni.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović ne želi da pređe u Bešiktaš, bar za sada. Turski klub je zapravo jedini koji mu je poslao ponudu ovog ljeta, i to unosnu, međutim Vlahović vjeruje da je za njega najpametnije ovog ljeta da bude strpljiv i da tek na kraju prelaznog roka donese odluku o tome gdje da nastavi karijeru.

Za dva dana, odnosno 1. jula, Vlahović će zvanično postati slobodan agent pošto mu istekne ugovor sa Juventusom, sa kojim nema namjeru da nastavi saradnju, međutim nadao se da će ipak biti više interesenata za njega...

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Prije dvije godine "obigravali" su mnogi oko Vlahovića, pisalo se o interesovanju najboljih klubova svijeta, međutim čak i sada kada nema potrebe da se plati obeštećenje za Srbina - niko ne želi da ga vodi sem Bešiktaša. Malo je to zbog njegovih visokih zahtjeva kada je u pitanju plata, malo zbog istorije povreda, ali zaista je čudno vidjeti da kada na tržištu i nema naročito kvalitetnih rješenja u napadu - njega niko ne zove.

Umjesto toga, Vlahović je odlučio da bude taj koji će "okretati telefone", tako da je stigla informacija da se opet stavio na raspolaganje Barseloni i Hansiju Fliku koji su ovog ljeta ostali bez Roberta Levandovskog i imaju upražnjeno mjesto u špicu.

Za sada je to pak bilo bezuspješno, koliko i pokušaji Bešiktaša da "privuku" Srbina u Tursku.

Šta to Bešiktaš nudi Vlahoviću?

Prema informacijama iz Italije, Bešiktaš je ponudio Vlahoviću više nego solidnu platu. U pitanju je 10 miliona evra godišnje, uz još pet miliona evra koje će "dobiti na ruke" po potpisu, pošto dolazi bez obeštećenja.

Za sada srpski fudbaler nije rekao ni "da", a ni "ne", pretpostavka je da će biti strpljiv i da će čekati da mu se javi neko iz najboljih pet liga, međutim poziva za sada nema. Naravno, time Vlahović rizikuje i da Bešiktaš odustane od njega, pošto bi u Turskoj mogli da se okrenu drugim rješenjima. Očekuje se da se ove nedjelje sastanu u Bodrumu...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)