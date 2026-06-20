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Kao grom iz vedra neba: Dušan Vlahović ide u četvrti tim Turske?

Kao grom iz vedra neba: Dušan Vlahović ide u četvrti tim Turske?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poznati turski klub navodno "zagrizao" da dovede srpskog centarfora

Bešiktaš želi Dušana Vlahovića Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski "insajder" Nikolo Skira otkrio je da bi srpski napadač Dušan Vlahović (26) mogao da nastavi karijeru u Bešiktašu. Četvrtoplasirani tim turskog prvenstva prošle godine želi da napravi iskorak i zato je "zagrizao" za najtraženijeg srpskog napadača, kome za 10 dana ističe ugovor sa Juventusom i postaje slobodan igrač.

"Bešiktaš planira pokušaj da dovede Dušana Vlahovića kao slobodnog igrača. Trener Vinćenco Italijano ga obožava i imaju odličan odnos od kada su zajedno bili u Fiorentini. Izvor otkriva da srpski napadač čeka druge ponude, ali Bešiktaš pokušava", naveo je Italijan.

Ispratio ga u Juventus

Izvor: Giacomo Morini / Shutterstock Editorial / Profimedia

Procentualno gledano, Vlahović je kod Italijana imao najbolji skor - dao je čak 20 golova u 24 utakmica pod njegovim vođstvom. Bilo je to u prvom dijelu sezone 2021/22, poslije čega je uslijedio januarski rastanak i Dušanov transfer u Juventus.

U tom periodu Vlahović je bio svostruki strijelac protiv Milana, pogađao je i protiv Napolija u Kupu, dao het-trik protiv Specije, a nanizao je deset golova u samo šest kola Serije A od 20. novembra do 19. decembra.

Izvor: Profimedia

Italijano je vodio Fiorentinu do 2024, poslije toga je vodio dvije godine Bolonju, a Bešiktaš je preuzeo prošlog ljeta i ima ugovor do 2028. Pod njegovim vođstvom, ekipa će ovog ljeta zaigrati u 2. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

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Dušan Vlahović Bešiktaš

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