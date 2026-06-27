Juventus pred istekom roka za Dušana Vlahovića, Bešiktaš jedina realna alternativa

Juventus se ubrzano približava isteku ugovora Dušana Vlahovića, ali mediji u Italiji tvrde da je Bešiktaš jedina realna alternativa za srpskog napadača, uprkos činjenici da će sljedeće nedelje biti slobodan igrač.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Kako stvari stoje, Juventus je pokušao i nije uspio da ubijedi srpskog napadača Dušana Vlahovića da potpiše novi ugovor, pa će reprezentativac Srbije - osim u slučaju preokreta u posljednjem trenutku - napustiti klub kao slobodan igrač nakon što mu u utorak (30. juna) istekne ugovor.

“Bjankoneri” su nedavno poslali novu ponudu za jednogodišnji ugovor sa platom od oko osam miliona evra, ali prema pisanju “Gazete delo Sport”, Vlahović i njegovo okruženje još uvijek nisu poslali odgovor.

S obzirom na to da Vlahovićev ugovor ističe u utorak, “Gazeta” ovo opisuje kao „ultimatum“ za napadača i njegove agente.

U međuvremenu, Juventus je i dalje u intenzivnim pregovorima za Randala Kolo Muanija, koji je projektovan kao zamjena ukoliko Vlahović sljedeće nedelje ode bez obeštećenja.

Ostaje da se vidi gdje će Vlahović završiti ako napusti Juve u narednim danima. Bilo je nagovještaja da su klubovi poput Bajerna iz Minhena i Barselone zainteresovani da ga dovedu besplatno, ali niko od njih nije poslao ozbiljnu, zvaničnu ponudu.

Ali, Bešiktaš jeste, i prema izvorima italijanskog lista, turski klub je spreman da investira oko 30 miliona evra, računajući igračevu platu, bonus za potpis i menadžerske provizije.

Izvještaji istog medija od ranije ove nedjelje tvrdili su da su turski velikani spremni da mu ponude ugovor od 10 miliona evra po sezoni, uz bonus za potpis od oko pet miliona evra.

Istanbulski klub sada predvodi italijanski šef stručnog štaba Vinćenco Italijano, pod čijom je komandom Vlahović imao svoju najproduktivniju golgetersku sezonu u karijeri dok je igrao za Fiorentinu.

Zato “Gazeta” zaključuje da je Bešiktaš u ovoj fazi Vlahovićeva jedina realna alternativa Juventusu.

(MONDO)