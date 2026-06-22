Otkrivena plata Dušana Vlahovića: Da li je ovo vrijedno odlaska u četvrti klub Turske?

Srpski fudbaler Dušan Vlahović trenutno razmatra ponudu Bešiktaša, koji mu nudi solidnu platu, ali pregovori su još uvijek u ranoj fazi.

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović odlučio je da ovog ljeta ode iz Juventusa i odbio je da produži ugovor sa "starom damom" nakon što mu je iznesena posljednja ponuda, što znači da je slobodan u izboru nove sredine. Problem je u tome što klubovi nisu ni blizu tako zainteresovani za Vlahovića kako se činilo, tako da je trenutno aktuelna samo jedna ponuda.

Poslao ju je Bešiktaš, četvrti tim Turske, koga je ovog ljeta preuzeo italijanski trener Vinćenco Italijano koji i te kako poštuje Vlahovića i želi da mu Srbin predvodi napad naredne sezone, ali pregovori nisu daleko odmakli...

Prema informacijama iz Italije, Bešiktaš je ponudio Vlahoviću više nego solidnu platu. U pitanju je 10 miliona evra godišnje, uz još pet miliona evra koje će "dobiti na ruke" po potpisu, pošto dolazi bez obeštećenja.

Za sada srpski fudbaler nije rekao ni "da", a ni "ne", pretpostavka je da će biti strpljiv i da će čekati da mu se javi neko iz najboljih pet liga, međutim poziva za sada nema. Naravno, time Vlahović rizikuje i da Bešiktaš odustane od njega, pošto bi u Turskoj mogli da se okrenu drugim rješenjima.

Treba uzeti u obzir da je suma koji Turci nude "bruto", a od Juventusa je Vlahović tražio ni manje ni više nego osam miliona neto. Insistirao je na tome da mora da bude plaćeniji od nekih igrača - poput Džonatana Dejvida - međutim Juventus nije htio ni da čuje za ovu sumu i napustio je sastanak.

Podsjetimo, Vlahović je od januara 2022. godine bio u Juventusu i na 168 utakmica zabiljžio je 68 golova i 16 asistencija.

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