Dušan Vlahović ostaje u Juventusu?

Srpski fudbaler Dušan Vlahović, po svemu sudeći, ostaće fudbaler Juventusa.

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Karijera Dušana Vlahovića tema je koja je tokom čitavog leta aktuelna. Srpski fudbaler bio je viđen u mnogim evropskim klubovima, ali, kako javljaju italijanski mediji, na kraju je ostanak u Juventusu realnija opcija. Prema posljednjim informacijama, Vlahović će pristati i na smanjenje plate samo da bi u sezoni pred nama bio dio "stare dame".

"Tuttosport" izvještava da je došlo do preokreta u slučaju Dušana Vlahovića. U Juventus je stigao novi sportski direktor Đovani Karnevali, koji je samo prije dvije nedjelje naglasio: "Dušan nije u našim planovima", ali čini se da se situacija od tada promijenila. Navodno je Vlahović stupio u kontakt sa čelnicima kluba, s obzirom na to da ga ne zanimaju čak ni milionske ponude Bešiktaša.

S druge strane, nema zainteresovanih klubova koji su spremni da ispune velike finansijske zahtjeve Srbina, pa je ostanak u italijanskom velikanu možda i jedina opcija za njega. Sada je sve u rukama čelnika Juventusa, ali ono što može da ohrabri navijače kada je Vlahović u pitanju jeste činjenica da je bio veoma koristan igrač od dolaska Lućana Spaletija na mjesto trenera.

Vlahović je spreman da preispita finansijske uslove. Srbin je tražio osam miliona, ali klub želi da mu ponudi dva miliona manje. Dodaje se i da Vlahović nije ispraznio svoj ormarić u trening-centru Juventusa, kao i da na svom Instagram profilu i dalje stoji da je fudbaler Juventusa i reprezentacije Srbije.

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(MONDO)