Srpski reprezentativac Dušan Vlahović zvanično je postao slobodan igrač.

Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što mu je istekao ugovor sa Juventusom 30. juna, Dušan Vlahović više nije član torinskog kluba.

Srpski napadač je u Juventus došao u januaru 2022. godine iz Fiorentine za više od 80 miliona evra i u naredne četiri i po sezone odigrao više od 120 utakmica u Seriji A. Iako je imao zapažene partije, saradnja sa "starom damom" završena je bez produžetka ugovora.

Prema brojnim informacijama, Vlahović je već ušao u pregovore sa nekoliko zainteresovanih evropskih klubova. Ime srpskog golgetera se posljednjih nedjelja povezuje sa ekipama iz Premijer lige, ali i sa nekim velikanima iz drugih liga koji traže pojačanje u napadu.

Vidi opis Dušan Vlahović prvi put u karijeri bez kluba: Srbin otišao iz Juventusa nakon četiri i po godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: Massimo Paolone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: Andrea Diodato/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: Andrea Diodato/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: Andrea Diodato/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: Fabio Ferrari/LaPresse Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: Alessandro Di Marco/ANSA Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: Guillermo Martinez / ddp USA / Profimedia Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia Br. slika: 29 29 / 29

Vlahović i dalje važi za jednog od najperspektivnijih srpskih fudbalera, a prelazak u status slobodnog fudbalera mu otvara mogućnost da sam bira novu sredinu. U narednim danima očekuju se konkretniji potezi, vjerovatno i dogovori.

Izvor: Printsreen

Centarfor je prošao omladinsku školu Partizana i kao mlad zaigrao za prvi tim. Iz Humske je ostvario transfer u Firencu, a odatle u Torinu. To znači da se prvi put nalazi u situaciji da nema klub.