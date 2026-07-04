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Dušan Vlahović prvi put u karijeri bez kluba: Srbin otišao iz Juventusa nakon četiri i po godine

Dušan Vlahović prvi put u karijeri bez kluba: Srbin otišao iz Juventusa nakon četiri i po godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović zvanično je postao slobodan igrač.

Dušan Vlahović napustio Juventus Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što mu je istekao ugovor sa Juventusom 30. juna, Dušan Vlahović više nije član torinskog kluba.

Srpski napadač je u Juventus došao u januaru 2022. godine iz Fiorentine za više od 80 miliona evra i u naredne četiri i po sezone odigrao više od 120 utakmica u Seriji A. Iako je imao zapažene partije, saradnja sa "starom damom" završena je bez produžetka ugovora.

Prema brojnim informacijama, Vlahović je već ušao u pregovore sa nekoliko zainteresovanih evropskih klubova. Ime srpskog golgetera se posljednjih nedjelja povezuje sa ekipama iz Premijer lige, ali i sa nekim velikanima iz drugih liga koji traže pojačanje u napadu.

Vlahović i dalje važi za jednog od najperspektivnijih srpskih fudbalera, a prelazak u status slobodnog fudbalera mu otvara mogućnost da sam bira novu sredinu. U narednim danima očekuju se konkretniji potezi, vjerovatno i dogovori.

Izvor: Printsreen

Centarfor je prošao omladinsku školu Partizana i kao mlad zaigrao za prvi tim. Iz Humske je ostvario transfer u Firencu, a odatle u Torinu. To znači da se prvi put nalazi u situaciji da nema klub.

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Tagovi

Serija A Juventus Dušan Vlahović

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