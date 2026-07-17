Trener Juventusa Lućano Spaleti o Dušanu Vlahoviću: "Rekao sam šta sam imao, vrata su mu otvorena"

Saga oko Dušana Vlahovića uskoro mora biti gotova.

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Kako vrijeme prolazi, sve je izvjesnije da će Dušan Vlahović ostati igrač Juventusa. Problem u pregovorima o nastavku saradnje i dalje prave finansijski uslovi, pošto mu je trener Lućano Spaleti predočio šta očekuje od njega. Tokom obraćanja pred start sezone, osvrnuo se na status Srbina i otkrio da je konačna odluka na igraču.

Juventus je prošlu sezonu završio na šestom mjestu Serije A, a ako se uzme u obzir trenutni igrački kadar, ni u narednoj godini neće biti konkurentni za titulu. Moraće u kvalifikacije za Ligu Evrope, a sam Spaleti je bio potpuno iskren dok je govorio o ambicijama.

"Analizirali smo prethodnu sezonu u kojoj nismo ostvarili ciljeve, ali ne može da se kaže ni da je bila promašaj. Potrebno je da se popravimo u nekim dijelovima tima, da bismo podigli naš nivo. Želja nam je da se vratimo u Ligu šampiona, želimo da budemo što bolje plasirani na tabeli, ali što se tiče Skudeta, daleko smo od te priče", rekao je Spaleti.

Upitan je o potencijalnom odlasku Dušana Vlahovića kojem je ugovor istekao još u junu. Pregovori i dalje traju, a izgleda da u Juventusu samo čekaju posljednju riječ Srbina.

"Miran sam što se tiče prelaznog roka. Znam da će biti urađeno sve što je potrebno da se tim rekonstruiše. Svi smo složni oko toga. Što se tiče Vlahovića, uradio sam sve što sam mogao. Finansijski poslovi nisu moja odgovornost. Nisam pričao sa njim od završetka prošle sezone, ali on zna šta mislim o njemu. Naši direktori i dalje drže sva vrata otvorena, samo da bi se kroz njih prošlo, mora prvo da se pozvoni".

Prema ranijim informacijama sa Apenina, Vlahović je tražio osam miliona po sezoni, dok mu je Juventus ponudio dva miliona manje. To je znatno manje od onog što je zarađivao po slovu prethodnog ugovora, pošto je u pitanju cifra od 12 miliona evra, koja ga je svrstala među najplaćenije fudbalere u Seriji A.

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Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)