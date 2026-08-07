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Zvanično: Trener Crvene zvezde odveo Alekseja Pokuševskog 1300 kilometara od Beograda

Zvanično: Trener Crvene zvezde odveo Alekseja Pokuševskog 1300 kilometara od Beograda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksej Pokuševski je i zvanično novi košarkaš Lokomotive Kubanj iz Krasnodara.

Aleksej Pokuševski u Lokomotivi Kubanj Izvor: MN PRESS

Sada je sve gotovo i Aleksej Pokuševski je i zvanično otišao u Rusiju. Doskorašnji košarkaš Partizana potpisao je ugovor sa Lokomotivom Kubanj. Iz Beograda se seli u 1300 kilometara udaljeni Krasnodar. 

Nakon sezone, u kojoj je u ABA ligi prosječno davao 7,5 poena uz 2,7 skokova, a u Evroligi samo 3,7 poena i 2,1 skok po meču, odlučio se da ode na mjesto gdje se nada da će imati veću ulogu i više minuta. Nekada član Olimpijakosa proveo je u NBA ligi četiri sezone u dresu Oklahoma Sitija i vrlo kratko vrijeme kao član Šarlota. Ima ukupno 168 mečeva u najjačoj ligi svijeta i prosječno 7,5 poena i 4,6 skokova. 

U Lokomotivi će ga trenirati Tomislav Tomović, dugogodišnji pomoćnik u štabu Crvene zvezde i prošle sezone prelazno rješenje na klupi. U timu će biti jedini Srbin, a uz čak pet Amerikanaca biće tu i domaći ruski igrači. 

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Aleksej Pokuševski

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