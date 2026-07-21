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Još jedan domaći igrač napustio Partizan: Rastanak i raskid ugovora poslije dvije godine

Još jedan domaći igrač napustio Partizan: Rastanak i raskid ugovora poslije dvije godine

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksej Pokuševski je dogovorio sporazumni raskid ugovora sa Partizanom i napustiće klub ovog ljeta.

Aleksej Pokuševski napustio KK Partizan Izvor: MN PRESS

Aleksej Pokuševski je napustio Partizan! Nakon što je crno-bijeli tim ozvaničio prvo pojačanje Kevarijusa Hejsa i po svemu sudeći dogovorio dolazak iskusnog plejmejkera Alesandra Pajole, sada se rastaje sa nekadašnjim NBA košarkašem iz svojih redova.

Nekadašnji 17. pik na NBA draftu je postao slobodan agent nakon što Partizan sa njim nije produžio saradnju, tj. nije aktivirao još jednu godinu ugovora. Sa 24 godine probaće da pronađe novu sredinu nakon što je proveo dvije sezone u Partizanu.

NBA, Partizan, a šta sada?

Pokuševski je inače kao vrlo mlad otišao u Olimpijakos nakon što se razvijao u KK Kadetu, KK NS Starsu i Vojvodini u Novom Sadu. Nakon što ga je Oklahoma draftovala proveo je četiri sezone u Tanderu, a zatim i kratko vrijeme u Šarlot Hornetsima. Sa Partizanom je osvojio po jednu titulu u ABA i domaćoj ligi. 

Govorilo se tokom ljeta o tome da su neki grčki klubovi zainteresovani za njega i da bi voljeli da ga dovedu pošto smatraju da bi mogli da ga registruju kao domaćeg igrača.

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Tagovi

košarka KK Partizan Aleksej Pokuševski transferi

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