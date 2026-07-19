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Partizan konačno ozvaničio prvo pojačanje: Crno-bijeli doveli centra i objavili detalje ugovora

Partizan konačno ozvaničio prvo pojačanje: Crno-bijeli doveli centra i objavili detalje ugovora

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Partizan je ozvaničio prvo ovosezonsko pojačanje, Kevarijusa Hejsa.

Partizan doveo Kevarijusa Hejsa Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Dugo su navijači Partizana čekali, ali su dočekali. Upravo je crno-bijeli klub ozvaničio svoje prvo pojačanje i to je centar Kevarijus Hejs. Dugo se pisalo i pričalo o tome da je njegov transfer u Beograd gotova stvar, a sada je to i zvanično. 

"Doskorašnji centar Monaka, prvo je zvanično pojačanje Partizan Mocartbeta ovog ljeta. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, PAriza, ASVEL-a i Monaka potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima i priključiće se timu na početku priprema za sezonu 2026/27", piše u saopštenju Partizana. 

Veliki broj odlazaka iz Partizana je potvrđen do sada i očigledno je da nas čeka velika rekonstrukcija tima, ali je Kevarijus Hejs prvo pojačanje koje i zvanično stiže. Vidjećemo u narednim danima koji će biti sljedeći potezi crno-bijelih. 

Ko je Kevarijus Hejs?

Centar visok 206 centimetara završio je koledž Florida i zatim gradio karijeru u Evropi vrlo postepeno. Prvo je igrao za Kantu, zatim za ASVEL, pa Bursu. Stigao je 2022. godine u Žalgiris, a onda je po godinu dana igrao za Pariz i Monako. Prošle sezone je u dresu Monaka bio igrač sa klupe u prosječno je davao 5,6 poena uz 3,9 skokova, 0,9 blokada, 0.7 ukradenihj lopti i 0,5 asistencija po utakmici.

U Partizanu ga za sada na centarskim pozicijama čekaju Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, ali nije isključeno da još neki centar stigne do početka takmičarske godine.

Tagovi

KK Partizan košarka

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