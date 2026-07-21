Kapiten Partizana Vanja Marinković kaže da mu je prošla sezona bila najgora ikada u karijeri.

Izvor: YouTube/Kole Point

Kapiten Partizana Vanja Marinković otvorio je dušu o prošloj sezoni, koja je za njega bila najteža u čitavoj profesionalnoj karijeri. Loši rezultati, povrede, neprofesionalnost pojedinih igrača i na kraju odlazak Željka Obradovića, su nešto čega se crno-bijeli nerado sjećaju. Iskusni bek se još uvijek oporavlja od operacije Ahilove tetive, imao je vremena da sumira utiske, ali ne može da objasni šta je to krenulo po zlu u Humskoj...

Na klupi su imali najtrofejnijeg evropskog trenera, promijenili su veliki dio igrača i doveli velika imena poput Džabarija Parkera i Šejka Miltona, ali od samom starta tu nije štimalo. Sve je krenulo nizbrdo kada se povrijedio Karlik Džouns, onda su na površinu isplivali i ostali problemi.

"Imali smo peh sa Karlikom, pa sam se onda i ja povrijedio i promjene trenera i svega. Ovo mi je apsolutno najteža sezona u profesionalnoj karijeri. Sve što se izdešavalo i na kraju je šlag na tortu bila Ahilova tetiva. Ja to ne mogu da objasnim nikome, šta se izdešavalo. Ne mogu da objasnim svojoj ženi koja živi sa mnom, ona zna sve. Nikome to ne možeš u potpunosti da objasniš, dok to ne osjetiš iznutra", rekao je Marinković tokom gostovanja u podkastu "Kole Point".

Bio je oprezan kada je govorio o odgovornosti. Smatra da je pristup sa stranim igračima koji su došli sa statusom velikih zvijezda bio loš.

"Da se ne uvrijede strane igrači, mislim da je trebalo ranije da im se objasni jer nisu dolazili iz velikih klubova poput NBA. Manje igrača je dolazilo iz NBA, mislim da su ljudi više bili sa obje noge zemlji i znali su više da cijene klub", rekao je Marinković.

Produžio ugovor

Vidi opis "Ne bih da uvrijedim strance": Vanja Marinković ni svojoj ženi ne može da objasni šta je doživio u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Vanja Marinković je ovog ljeta obnovio saradnju sa Partizanom i potpisao ugovor "jedan plus jedan". Na terenu ga nismo vidjeli još od januara, ali konačno stvari idu na bolje.

"Prošlo je pet i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po mjeseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi", otkrio je kapiten crno-bijelih.

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(MONDO)