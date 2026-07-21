Alesandro Pajola u Partizanu: Detalji ugovora poznati, Italijani sve potvrdili

Alesandro Pajola će u narednim danima i zvanično postati košarkaš Partizana.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgleda konačno riješio sve oko dolaska novog pojačanja. Nakon što je ozvaničena saradnja sa Kevarijusom Hejsom sada italijanski mediji prenose da je Alesandro Pajola dogovorio dvogodišnju saradnju sa crno-bijelima.

Iskusni italijanski plejmejker će prema navodima stranih medija potpisati ugovor na dvije godine vrijedan 1.800.000 evra i u obje sezone će zarađivati po 900.000 evra.

Do sada je 26-godišnji Pajola igrao samo u Italiji za Virtus iz Bolonje i sa ovim klubom je osvojio Evrokup, FIBA Ligu šampiona i dvije Serije A kao i tri italijanska Superkupa. Probali su sve u klubu da ga zadrže, ali on je hteo novi izazov.

Iskusni plejmejker je u karijeri igrao sa Milošem Teodosićem i Stefanom Markovićem, trener mu je bio Aleksandar Saša Đorđević, a kada se pročulo da neće da ostane u Virtusu prvo je bio povezivan sa Crvenom zvezdom. Izgleda da će na kraju ipak doći u Beograd, ali da će obući crno-bijeli dres.

Visok je 194 centimetra i do sada je prije svega bio poznat kao defanzivni specijalac. Dva puta je biran za najboljeg defanzivca italijanske lige i kao reprezentativac je uglavnom bio rezerva i na poziciji igrača koji pokriva najbolje rivalske napadače. Očekuje se da sada bude podrška Karliku Džounsu i uz Arijana Lakića igrač ritma i zadužen za najteže defanzivne zadatke.

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