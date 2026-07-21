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Partizan odustao, ali mu Obradović daje šansu: Srpski centar na pragu neočekivanog transfera

Partizan odustao, ali mu Obradović daje šansu: Srpski centar na pragu neočekivanog transfera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekadašnji košarkaš Partizana Dušan Miletić se definitivno ne vraća u Humsku.

Dušan Miletić se ne vraća u Partizan Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpski trener Saša Obradović polako formira tim za narednu sezonu, a prema pisanju izraelskih medija, blizu dogovora sa Hapoel Jerusalimom je nekadašnji košarkaš Partizana Dušan Miletić. Iako se spekulisalo da bi centar mogao ponovo da obuče crno-bijeli dres, ovog puta je realizacija tog posla još dalja.

Kako navodi "Izrael Hajom", Miletić je utanačio sve detalje sa Izraelcima i potpisaće dvogodišnji ugovor. On se poslije završene sezone u Klužu otisnuo u Liban, gdje je nastupao za Al Rijad Bejrut, ali to je bila samo usputna stanica u njegovoj karijeri. Biće to značajno pojačanje za tim Saše Obradovića koji će se takmičiti u Evrokupu i ima najveće ambicije.

U Humskoj na visokim pozicijama imaju Tonjea Džekirija, Žofrija Lovernja i novajliju Kavariju Hejsa, dok je Miletić i ovog puta ostao pred vratima...

Ko je Dušan Miletić?

Miletić je karijeru počeo u Slobodi, da bi 2019. prešao u beogradski Partizan. Ipak, pravu šansu nikada nije dobio jer je proslijeđen na pozajmicu u Borac iz Čačka. Igrao je još za Vroclav, Spartak Suboticu, dok nije stigao u Kluž prošle sezone.

Miletić je minule sezone prosječno bilježio 13,1 poen, 7,7 skokova i 2 asistencije po utakmici i u ABA ligi bio jedan od najboljih igrača na visokim pozicijama. Sada je pred njim nova šansa za dokazivanje.

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Tagovi

košarka KK Partizan Hapoel Jerusalim transferi Dušan Miletić

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