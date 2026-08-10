Bešiktaš uputio ultimatum Dušanu Vlahoviću: "Imaš još 48 sati"

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović na raskrsnici karijere i u narednih 48 sati mora da donese odluku.

Izvor: MN PRESS

Da li se saga oko novog kluba Dušana Vlahovića približava kraju? Prema informacijama iz Turske, Bešiktaš je dao ultimatum od 48 sati, pošto ne planira da više čeka odluku srpskog fudbalera i njegovog oca Miloša, koji se navodno najviše u ovom trenutku pita kada je u pitanju sinovljeva nova sredina.

Znamo da je jedinu konkretnu ponudu, za sada, dao upravo Bešiktaš, ali kako su Turci izgubili strpljenje sa Vlahovićem, koji sve do kraja ljeta želi da čeka poziv Barselona, Atletika ili Real Madrida, odlučili su da uslove srpskog napadača da što prije odgovori.

"Bešiktaš želi da završi transfer Dušana Vlahovića u narednih dan-dva. Ovaj proces bi mogao da se završi samo pozitivno ili negativno. Operaciju transfera vodi Serdal Adali, predsjednik Bešiktaša, a Vlahović je igrač kojeg je trener Vinčenco Italijano želio u svom timu od prvog dana. Iako postoji šansa da se nešto promijeni, prema informacijama kojima raspolažem, dužina ugovora koji je na stolu je 3 godine", objavio je turski novinar Serčan Dikme.

Šta to nudi Bešiktaš?

Postoje dvije verzije ugovora koji je na stolu. Prema prvoj, Dušan Vlahović bi dobio 10 miliona evra godišnje, za ugovor do 2030. godine. Na to, dobio bi još deset miliona evra za potpis ugovora, odnosno čitav posao trebalo bi da bude vrijedan oko 50 miliona i to je ponuda kakvu Vlahović nije mogao da dobije nigdje drugdje.

S druge strane, spominje se da bi ugovor mogao da bude potpisan na tri godine, uz više novca za "proviziju". Preciznije, dobio bi 12 miliona evra, ali na tri rate - kroz tri godine, dakle po četiri po sezoni. Tada bi mu ugovor bio na 13 miliona godišnje.

Ukupno, Vlahović bi dobio 51 milion evra, ali bi Bešiktaš to lakše "rasporedio" kroz budžet.

Ultimatum zbog sjedenja na dvije stolice

Izvor: MN PRESS

Da bi bio siguran da je "centralna figura projekta", Vlahović je već danima na vezi sa trenerom Vinčencom Italijanom koji ga dobro zna iz Italije. Navodno, Italijano je najmanje pet puta već zvao Vlahovića i ubjeđivao ga da dođe u Bešiktaš, koji ima velike planove, a za sada je srpski napadač tražio samo strpljenje.

Ono gdje Bešiktaš ima rezervu je što smatra da Vlahović nije nezadovoljan kada su u pitanju finansije, nego ih za sada gleda samo kao rezervnu opciju ukoliko ga ne pozovu Barselona, Atletiko ili Real Madrid.

Vlahović se zato nada da bi odlazak Ferana Toresa mogao da pokrene "lavinu" koja bi i njega odvela na "Kamp Nou", pošto za razliku od drugih napadača na tržištu - za njega nije potrebno platiti obeštećenje. Na sve to, Vlahović je već izrazio volju da bi i za manje novca nego što Bešiktaš nudi.

Kako je Vlahović igrao u Juventusu?

Dušan Vlahović (26) je više od 40 dana bez ugovora pošto mu je istekla saradnja sa Juventusom za koji je u posljednjih pet godina odigrao 168 utakmica i na njima je zabilježio 68 golova i 16 asistencija. Prije toga je igrao u Fiorentini (49 golova na 108 utakmica), odnosno počeo je karijeru u Partizanu (27 nastupa i tri gola).

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Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)