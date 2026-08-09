40 dana Dušan Vlahović ne može da nađe klub: Sad je jasno i šta je čekao sve vrijeme

Dušan Vlahović je već 40 dana bez kluba, a sada se čini da čeka ponudu iz Barselone, dok Bešiktaš nudi 50 miliona evra.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović bez kluba je tačno 40 dana, što je nevjerovatno kada se uzme u obzir njegov kvalitet, reputacija i stanje na tržištu. Međutim, Vlahović je još 1. jula, kada mu je istekao ugovor sa Juventusom, odlučio da ne žuri i da smireno bira novu sredinu, pošto je to odluka koja može da mu promijeni tok karijere.

Vlahović ne želi da prihvata ponude koje na njega gledaju potcjenjivački, zbog toga je i napustio pregovore sa Juventusom, jer je vidio da "stara dama" na njemu želi samo da uštedi. Da bi Juventusu pokazao da griješi, i da može da dobije sličan novac koji je zarađivao tokom prethodnih pet sezona, strpljivo je čekao da ga pozove neko od klubova koji to mogu da plate. I znao je da će na kraju Bešiktaš pronaći ovaj novac.

Prema navodima iz Turske, Bešiktaš je predstavio plan Dušanu Vlahoviću vrijedan 50 miliona evra. Preciznije, u pitanju je ugovor na četiri godine, plata 10.000.000 evra po sezoni, uz još 10.000.000 samo za potpis, odnosno za to se dobija jednokratni bonus umjesto plaćanja obeštećenja klubu.

Za sada, Dušan Vlahović i dalje nije rekao "da" na ponudu Bešiktaša i najvjerovatnije će Turke držati u neizvjesnosti sve do kraja ljeta, čekajući sličnu ponudu iz klubova "lige petica".

Koga to čeka Vlahović?

Sve su prilike da se Dušan Vlahović i dalje nada Barseloni, kojoj se više puta "nudio" ovog ljeta. Iako znamo da Barsa nema novca kao Bešiktaš (što samo po sebi zvuči nevjerovatno), znamo i da ima problem sa Feranom Toresom. Španac je odlučio da ode u Pari Sen Žermen, prije toga je i Levandovski otišao u MLS ligu, tako da je mjesto napadača praktično upražnjeno...

Vlahović se zato nada da bi odlazak Toresa mogao da pokrene "lavinu" koja bi i njega odvela na "Kamp Nou", pošto za razliku od drugih napadača na tržištu - za njega nije potrebno platiti obeštećenje.

Vlahović ima 26 godina, prošle sezone je u Juventusu odigrao ukupno 23 meča i dao 10 golova.

Na sve to, Vlahović je već izrazio volju da bi i za manje novca nego što Bešiktaš nudi otišao u Barselonu, kao i u Real, Atletiko...

Samo je potrebno da neko od njih nazove i Vlahović će odmah podignuti slušalicu.

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