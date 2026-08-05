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Mohamed Salah pogurao potpis Dušana Vlahovića: "Pričamo s njim, blizu je"

Mohamed Salah pogurao potpis Dušana Vlahovića: "Pričamo s njim, blizu je"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović je slobodan agent, a Bešiktaš se nada njegovom potpisu. Predsjednik kluba otkriva da su blizu dogovora.

besiktas pregovaramo s vlahovicem Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Gdje će Dušan Vlahović? To je pitanje koje se već bar dvije godine postavlja svakog prelaznog roka, a odgovor nema ni nakon što je ostao bez kluba prije više od mjesec dana. Dušan Vlahović je trenutno slobodan agent i može da pregovara sa klubovima oko ugovora, ali izgleda da na njegovu adresu još nije stigla ponuda koja bi ga zadovoljila.

Njegova lična želja - Barselona - izgleda će ostati samo na tome jer ponude nema. Klub iz Katalonije nema namjeru da ga dovede jer bi time narušio stabiliziaciju finansijske situacije, tako da je trenutno u igri samo turski Bešiktaš.


Prema posljednjim informacijama iz Turske, Bešiktaš je nikad bliži dovođenju Dušana Vlahovića pošto je njihova velika želja Mohamed Salah odlučio da prihvati ubjedljiviju ponudu Trabzonspora, koji će ga plaćati čak 17 miliona evra godišnje. Taj novac Bešiktaš nema i zato se okreće fudbalerima koji traže manje novca od Egipćanina.

"Radimo na tome, blizu je", rekao je predsjednik Bešiktaša Serdar Adali danas komentarišući progres oko srpskog napadača koji se već mjesecima pominje kao pojačanje "orlova".

Šta to nudi Bešiktaš?

Navodno,Dušan Vlahović bi dobio trogodišnji ugovor težak čak 13,5 miliona evra po sezoni(bruto). Čelnici Bešiktaša spremni su i da pregovaraju oko novca koji Vlahovićev tim želi da dobije za sam potpis - a pretpostavlja se da je taj iznos sada oko 30.000.000 evra.

Bonus za potpis ugovora u iznosu od 30 miliona evra i još 40 miliona evra koje bi Vlahović dobio tokom naredne tri godine zvuče gotovo nevjerovatno, a daleko manji prohtjevi kod njega su kada je u pitanju ponuda Barselone. Zato i oklijeva sa Turcima...

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00:27
Dušan Vlahović gol Fiorentini
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

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Tagovi

Bešiktaš Dušan Vlahović

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