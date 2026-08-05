Reprezentativac Nemačke Danijel Tajs postao je košarkaš Makabija, tek nakon što je klub iz Izraela ispunio posebne zahtjeve bivšeg igrača Monaka.

Izvor: MN PRESS

Makabi je napokon uspio da dovede reprezentativca Njemačke Danijela Tajsa, sa kojim je duže vrijeme bio u pregovorima. Bivši košarkaš Monaka imao je posebne uslove za "Ponos Izraela", ali kako su sve njegove želje uslišene, sada može da obuče žuti dres koji je zadužio za naredne dvije sezone.

Tajs je u Makabi stigao iz ASVEL-a, koji rasprodaje igrače koji čak i nisu stigli da obuku dres francuskog kluba. Ujedno, Nijemac će u izraelskom timu imati finu platu, pošto je potpisao dvogodišnji ugovor u iznosu od 2.200.000 dolara po sezoni. Ipak, to nije najzanimljiviji dio ugovora Makabija i Tajsa, pošto je iskusni centar imao nekoliko zahtjeva.

Vidi opis Danijel Tajs potpisao za Makabi: Izraelci ispunili poseban zahtjev, našli i profesionalnog šetača pasa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Tražio je da klub pronađe profesionalnog šetača psa, a s obzirom na to da Makabi odsjeda u Beogradu, a povremeno i u Izraelu, na obje lokacije biće angažovana osoba samo za ovaj posao. Tu nije kraj, pošto je Nijemac tražio i isključivo proizvode iz domovine koji se odnose na hranu, ali i na automobil - želi da vozi samo njemačku vrstu kola.

Iskusni njemački centar iza sebe ima uspješnu sezonu u Monaku. Sa klubom iz Kneževine osvojio je šampionsku titulu u Francuskoj, a u Evroligi je na 38 utakmica prosječno postizao 9,7 poena uz pet skokova. U domaćem prvenstvu njegov učinak iznosio je 9,4 poena, četiri skoka i 1,5 asistenciju po meču.

Kad je u pitanju Makabi, ovaj klub su napustili Zak Hankins i Tamir Blat, a blizu odlaska je i Loni Voker, za kojeg se interesuju Real Madrid, Partizan i Dubai, odnosno Marsio Santos. U klub su zasad stigli Jam Madar i Bonzi Kolson, a očekuje se da će se timu pridružiti i Kiton Volas.

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Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)