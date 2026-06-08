logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpisuje Danijel Tajs: Pravi se strašan evroligaški tim

Potpisuje Danijel Tajs: Pravi se strašan evroligaški tim

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Do juče su bili najgori u ligi, sada dovode zvučna pojačanja kao na traci.

Asvel dovodi Danijela Tajsa Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Francuski klub Asvel je godinama bio među najgorim timovima u Evroligi i tome je, po svemu sudeći, došao kraj. Nakon što je Toni Parker obezbijedio nove finansijere, odmah je krenuo sa bombastičnim pojačanjima za narednu sezonu.

Silvan Francisko je svakako najveće ime, ako se uzme u obzir ko je sve bio zainteresovan za njegove usluge, a uspjeli su Francuzi i da pokvare posao Partizanu, pošto su doveli i Armonija Bruksa. Neće se tu zaustaviti i iskoristiće lošu situaciju u Monaku, pa će angažovati iskusnog Nijemca Danijela Tajsa.

U vezu sa Asvelom dovodi se i Nik Vajler-Beb iz Efesa i izgleda da će Francuzi naredne sezone biti i te kako konkurentni na najvećoj sceni.  Danijel Tajs je ove sezone prosječno bilježio 9,7 poena i pet skokova u Evroligi.

NBA Evropa - piši propalo

Iako je Toni Parker najavio izlazak iz Evrolige, shvatio je da NBA Evropa nije tako izvjestan projekat. Produžili su desetogodišnju licencu sa elitinim evropskim takmičenjem i pronašli investitore koji će im pomoći da krenu ispočetka.

Prema nekim navodima, u klub će novac uložiti bivši vlasnici Los Anđeles Lejkersa Džoa i Džesi Basa, a tu je i jedan poznati investicioni fond iz Dubaija. Jako brzo se mijenjaju stvari u Evroligi koja je maltene bila konopcima najavom velikog projekta NBA, ali su uspjeli brzo da se transformišu, privuku investitore i obećaju klubovima mnogo bolje uslove u budućnosti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Asvel Danijel Tajs košarka Evroliga transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC