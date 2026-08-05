FIFA skinula zabranu registracije novih fudbalera za Slogu iz Doboja

Sjajne vijesti iz Svjetske fudbalske federacije stigle su u srijedu na adresu dobojske Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon što im je FIFA 26. maja stavila "rampu" za registrovanje novih igrača, danas je iz svjetske kuće fudbala stiglo "zeleno svjetlo" za kompletiranje igračkog kadra.

Zabrana registracije, koja je donesena zbog ranijih neizmirenih finansijskih obaveza prema bivšim igračima i članovima stručnog štaba, ukidanjem je stavljena van snage nakon što je klupsko rukovodstvo očigledno u potpunosti izmirilo sve obaveze idostavilo potrebnu dokumentaciju nadležnim organima FIFA.

Nema sumnje da će ova informacija izazvati olakšanje na dobojskim "Lukama", pred početak sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, novi trener Dobojlija Perica Ognjenović je ovog ljeta doveo čak devetoricu španskih fudbalera, koji će sada moći da konkurišu u prvom kolu prvenstva BiH na subotnjem gostovanju u Širokom Brijegu.

Blokada je nedavno skinuta i mostarskom Veležu, a jedini preostali klub koji je i dalje pod sankcijama je sarajevski Olimpik.

(MONDO)