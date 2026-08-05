Bivši fudbaler Bibars Natho nije iznenađen porazom Crvene zvezde, naglašavajući da bi ispadanje iz Lige šampiona predstavljalo veliki neuspjeh.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana i izraelski reprezentativac Bibars Natho istakao je da nije iznenađen što je Hapoel Berševa pobijedio Crvenu zvezdu 1:0 (1:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U intervjuu koji prenosi "Sport 5", Natho je ocijenio da je Hapoel ekipa koju vodi odličan trener.

"Nisam iznenađen. Tačno je da je na papiru Crvena zvezda u prednosti, posebno jer je Hapoel izgubio svog možda najznačajnijeg igrača u napadu (Kings Kangva, prim. aut.), ali Ber Ševa je veoma jaka ekipa sa odličnim trenerom. Veoma su dobri taktički, a to je izuzetno značajno protiv Zvezde koja se više oslanja na individualni kvalitet. Rezultat me ne iznenađuje, a mogao je biti i ubjedljiviji za Berševu da nisu dobili crveni karton", rekao je Bibars Natho.

"Biće potres ako ne prođe"

Vidi opis Bibars Natho: "Nisam iznenađen što je Zvezda izgubila, biće potres ako ne prođe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Crvena zvezda ima mnogo toga da ispravi u revanšu koji je idućeg utorka na stadionu "Rajko Mitić" i tamo Bibars Natho vjeruje da će Hapoelu iz Berševe biti dosta teže: "Na kraju, sve je to stvar psihologije. Berševa je kao tim već igrala na težim terenima, ali na ovom stadionu postoji nešto specifično u psihološkom smislu. Svlačionica, tunel, pa sam teren koji djeluje ogromno jer je publika jako daleko... Ima tu mnogo psihologije, i ako igrači uspiju da savladaju taj mentalni pritisak, on prelazi na Zvezdu".

"Zvezda mora da prođe ovo kolo, inače će to za njih biti ogroman neuspjeh. Napravili su tim za Ligu šampiona sa pojačanjima kakva nikada nisu viđena u srpskom fudbalu. Kupili su sve što su htjeli na tržištu, i ako padnu na ovom koraku, i to protiv Berševe koja za njih nije veliko ime, desiće se ogroman potres", dodao je Natho.

Prema Nathovim riječima, Hapoel je pokazao dosta prije isključenja, i igranja sa desetoricom u posljednjih pola sata, tako da je ocijenio da ako ekipa iz Izraela bude igrala pametno - bez grešaka - može da postigne gol i prođe dalje.

Šta kaže Natho o igračima Zvezde?

Izvor: MN PRESS

Ovog ljeta u Zvezdu stigao je izraelski reprezentativac Mohamed Abu Fani: "Vjerovatno su mu rekli da ne stupa u kontakt sa mnom kako ne bih uticao na taj transfer. Volim ga i želim mu uspjeh, ali ne u ovom periodu", nasmijao se bivši kapiten Partizana.

U Izrael bi pak mogao da ode Daglas Ovusu za koga se interesuje Hapoel Tel Aviv: "Nisam razgovarao ni sa kim iz Hapoel Tel Aviva. Mislim da je Ovusu veoma talentovan. Prije nego što je došao u Zvezdu bio je veoma važan igrač, izuzetno brz i tehnički potkovan. Ne poznajem ga lično, ali što se tiče talenta, može napraviti veliku razliku ako se uklopi u tim i ako trener bude znao kako sa njim. Mislim da je on odlično pojačanje", dodao je on.

Šta je sa Nathom?

Ovog ljeta Bibars Natho odlučio je da završi karijeru. Iskusni vezista već nekoliko godina je u padu forme i odlučio je da u 39. godini "okači kopačke o klin". Igrao je za Hapoel Tel Aviv, Rubin, PAOK, CSKA Moskvu, Olimpijakos i Partizan u kome je proveo čak sedam godina.

Za Partizan je odigrao čak 289 utakmica i na njima imao učinak od 83 gola i 74 asistencije. Spekulisalo se da bi mogao u rukovodstvo Partizana ili makar u stručni štab, ali se za sada ništa od toga nije dogodilo.

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(MONDO)