Predsjednik brazilskog kluba: "Nejmar je klošar" (VIDEO)

Santos je prošao dalje u brazilskom Kupu, ali se o pobjedi protiv Rema (1:0) ne priča zbog fudbala.

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U centru pažnje našao se Nejmar, koji je poslije utakmice napravio haos u hodniku stadiona Mangueirao. Zvijezda Santosa bila je bijesna zbog uvreda koje je, kako se navodi, trpjela tokom meča, pa je nakon posljednjeg zvižduka izgubila živce.

Kamere su uhvatile trenutak kada je Nejmar, dok je išao ka svlačionici, prišao dijelu gdje su se nalazili protivnički navijači i ušao u verbalni okršaj sa njima.

Gestikulirao je, vikao i provocirao pristalice Rema koje su se nalazile iza zaštitne ograde.

"Eliminacija! Eliminacija!" navodno je dobacivao Nejmar dok je prolazio pored njih.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



️@BrennoRayolpic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)August 5, 2026

Situacija je u jednom trenutku prijetila da potpuno izmakne kontroli. Njegovi saigrači morali su da ga odvedu ka svlačionici, dok su zaštitari stali ispred prostorije kako bi spriječili dalju eskalaciju. Pojedini fudbaleri Santosa samo su u nevjerici posmatrali šta se dešava.

Prema pisanju brazilskih medija, Nejmar je bio na meti zvižduka još tokom utakmice, a navodno su ga domaći navijači vrijeđali od trenutka kada je ušao u igru na poluvremenu.

Međutim, pravi haos nastao je poslije meča, kada je predsjednik Rema Antonio Karlos Teišera iznio brutalne optužbe na račun najveće zvijezde Santosa.

Njegove riječi odjeknule su Brazilom:

"Santosu ovo ne treba... Taj klošar Nejmar, kojeg idolizuje toliko djece, napravio je svoj cirkuski šou i ismijavao nas. Krivi smo što idolizujemo gomilu klošara poput njega", prenio je "Kurir".

Izjava predsjednika Rema izazvala je veliku buru u Brazilu, jer se radi o jednom od najpoznatijih fudbalera svoje generacije.

Nejmar je godinama bio simbol brazilskog fudbala, igrao je za Barselonu i Pari Sen Žermen, osvojio brojne trofeje i bio jedan od najboljih igrača svijeta, ali ga posljednjih godina prate brojne kontroverze - od povreda do kritika zbog ponašanja van terena.

Sada je još jedan incident dodat na tu listu, a Brazil bruji o sukobu koji je zasjenio Santosov prolaz dalje.

(MONDO, Kurir)