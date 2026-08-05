Zvezda prodala Ovusua u Izrael: Žurilo se svima, poznato i koliko novca je u pitanju

Transfer Daglasa Ovusua u Hapoel iz Tel Aviva je konačno realizovan, a Crvena zvezda će od njega zaraditi 2,2 miliona evra.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krilni fudbaler Crvene zvezde Daglas Ovusu prošao je danas ljekarske preglede u Beogradu i u toku dana će postati novi član Hapoela iz Tel Aviva. Već nekoliko dana pričalo se o ovom transferu i izraelski klub je insistirao na nešto temeljnijim ljekarskim pregledima nakon što je Ovusu "pao" iste pred potpis za Viktoriju iz Plzenja. Na sreću po Ovusua, Hapoel i Crvenu zvezdu, ovoga puta sve je bilo u redu.

Sve se dešava u "cajtnot" i Hapoel žuri da sredi papirologiju kako bi na Ovusua mogao da računa već u dvomeču protiv Katovica, koju dočekuje već u četvrtak u Miškolcu na neutralnom terenu u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija.

Koliko je Zvezda zaradila?

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će od Daglasa Ovusua zaraditi 2,2 miliona evra. To je isti novac za koji je Zvezda i dovela Ovusua zimus iz Radnika, kao jednog od najboljih igrača Superlige u tom trenutku. Ipak, Ovusu se nije uklopio u tim Zvezde i dobijao je sve manju šansu kod Dejana Stankovića koji ga nije ni koristio nakon neubjedljivih priprema.

Ovusu je za Zvezdu odigrao 13 utakmica i zabilježio dva gola i asistenciju.

Odmah je odlučeno da Ovusu potraži novu sredinu, bio je blizu Viktorije Plzenj, potom su se spominjali Metalist i Dinamo Kijev, a na kraju je dogovor postignut sa Hapoelom iz Tel Aviva sa kojim je Zvezda već poslovala ovog ljeta.

U suprotnom smjeru stigao je Loizos Loizu koga je Zvezda platila Hapoelu 3,5 miliona evra i još dala 10 odsto od iduće prodaje.

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