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Turci odustali od Dušana Vlahovića: Daju 10.000.000 godišnje napadaču koji ga mijenja

Turci odustali od Dušana Vlahovića: Daju 10.000.000 godišnje napadaču koji ga mijenja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksander Serlot će izgleda biti bomba Bešiktaša, pošto se od dovođenja Dušana Vlahovića odustalo.

Aleksander Serlot u Bešiktašu Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pominjao se Dušan Vlahović kao najveće ljetno pojačanje Bešiktaša, ali od toga očigledno neće biti ništa. Još je napadač Juventusa i reprezentacije Srbije ni na nebu ni na zemlji i ne zna se gdje će nastaviti karijeru, a crno-bijeli tim iz Istanbula okrenuo se drugim rješenjima.

Samo dan nakon što je norveški napadač Aleksander Serlot objavio da želi da napusti Atletiko Madrid, reagovao je Bešiktaš. Sa Atletikom su brzo dogovorili uslove, ali sada "Sabah" navodi da su problem uslovi samog napadača. Njemu Turci nude 8.000.000 evra po sezoni, a on želi platu od 10.000.000 evra. 

Serlot je u Turskoj već dokazan

Aleksander Serlot je počeo karijeru u Rozenborgu, igrao je za Bode/Glimt i Groningen, pa za Mitjiland. U Kristal Palasu i Gentu nije uspio da se pokaže, ali je eksplodirao u Turskoj. Igrajući za Trabzon dao je 24 goda što mu je donijelo transfer u Lajpcig i kasnije odlazak u Real Sosijedad. Jedna sjajna sezona u Viljarealu ga je prodala u Atletiko Madrid, ali odatle želi da ide iako je u prethodne dvije sezone bio standardan i dao je 44 gola na 107 utakmica. 

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš Aleksander Serlot

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