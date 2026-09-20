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Paunović promijenio spisak Srbije u posljednji čas: Od Zvezdinog "kaveza" do mjesta u reprezentaciji

Paunović promijenio spisak Srbije u posljednji čas: Od Zvezdinog "kaveza" do mjesta u reprezentaciji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Veljko Paunović dodao je Vladimira Lučića na spisak reprezentacije Srbije za Ligu nacija, nakon njegovih dobrih nastupa u Crvenoj zvezdi.

Selektor Veljko Paunović dodao je Vladimira Lučića na spisak reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da na spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija doda Vladimira Lučića. To je potvrdio trener Crvene zvezde Albert Rijera poslije pobjede njegove ekipe protiv Radničkog iz Niša (3:0), a na kojoj Lučić inače nije odigrao niti minut.

Ove sezone njegov status se mijenjao u Zvezdi - prvobitno je bio precrtan kod Dejana Stankovića, trenirao je u "kavezu" i čekao se njegov transfer u Dinamo iz Drezdena, da bi ga potom Rijera opet vratio u prvi tim i koristio ga je od kada je preuzeo ekipu.

Lučić (24) tako je nastupio na šest utakmica za Zvezdu u svim takmičenjima ove sezone i upisao je i jednu asistenciju, dok se pretpostavlja da je Paunović želio da ga nagradi i za to što se odazvao za junske utakmice protiv Meksika i Zelenortskih Ostrva, kada gotovo niko nije htio da igra za "orlove". Lučić je igrao u obje te utakmice.

Za sada nije poznato da li je Lučić samo dodat na spisak ili ga je Paunović pozvao zbog toga što je neko otpao. Dodajmo i to da je Filip Kostić, konkurencija na lijevom krilu, bez potrebnog takmičarskog ritma u PSV Ajndhovenu. Tu je takođe i mladi Petar Sukačev iz Vojvodine, s tim da je ove sezone više igrao na mjestu lijevog beka, gdje se očekuje i u reprezentaciji Srbije s obzirom na probleme koje imamo na ovoj poziciji.

Ko je na spisku Paunovića?

  • Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).
  • Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).
  • Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).
  • Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Šta čeka Srbiju?

U ovom prozoru Lige nacija, fudbalsku reprezentaciju Srbije čekaju četiri jake utakmice:

  • Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45
  • Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00
  • Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45
  • Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45
  • Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45
  • Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45

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Tagovi

orlovi Srbija Veljko Paunović Vladimir Lučić

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