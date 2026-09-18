Veljko Paunović nudio je ostavku nakon poraza reprezentacije Srbije, suočen sa brojnim otkazima igrača. Poslije toga odlučio je da napravi rez.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Veljko Paunović danas je u suzama saopštio javnosti da je nudio ostavku nakon fijaska u prijateljskim utakmicama koje je Srbija odigrala u junu protiv Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1). Kod njega taj osjećaj nisu izazvali samo loši rezultati, nego nemoć uoči okupljanja reprezentacije, kada je bio suočen sa mnogobrojnim otkazima.

Na kraju, Srbija je sa "trećepozivcima" doživjela dva teška poraza koja nikome nisu bila potrebna, najmanje ne Paunoviću koji je tako zamalo odustao na početku svog mandata. Ipak, sjeo je i razmislio - i shvatio da mora da okrene drugi list.

Ko je sve odbio Paunovića?

Vidi opis Zbog koga je Paunović nudio ostavku? Izgovori ga bacili u očaj, morao da napravi rez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Malo kome se igralo u nepopularnom terminu za prijateljske utakmice, poslije klupske sezone usred godišnjih odmora, ali tu se najbolje vidjelo ko je zaista posvećen dresu sa nacionalnim grbom, a koga uzima zdravo za gotovo. I to je posebno zaboljelo Paunovića koji je mislio da je na "istoj misiji" sa reprezentativcima.

Na širem spisku bilo je 55 imena i na kraju je Veljko Paunović morao da "siječe" i da poziva veliki broj igrača koji do sada nisu igrali za reprezentaciju - i pitanje je da li bi da nije bilo mnogo "odbijenica".

Ako pogledamo Paunovićeve spiskove prije fijaska u junu (mečevi sa Engleskom i Letonijom u novembru, pa sa Saudijskom Arabijom i Španijom u martu) čak 11 fudbalera je nedostajalo za Meksiko i Zelenortska Ostrva. Na ta dva spiska bili su: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Aleksa Terzić, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Lazar Samardžić, Luka Jović i Petar Ratkov.

Na makar jednom takođe su bili sljedeći igrači: Vanja Milinković-Savić, Mihailo Ristić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Luka Ilić, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Mijat Gaćinović, Dušan Vlahović, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Aleksandar Mitrović i Dejan Joveljić.

Otkazi i zbog svadbi

Između ostalog, igrači su Veljka Paunovića "odjavljivali" zbog umora, iscrpljujućih sezona, godišnjih odmora, čekanja transfera, čak i ženidbe brata što je bio slučaj sa Andrejem Ilićem koji iz tog razloga nije bio na spisku, a zaslužio je igrama u Njemačkoj. Sada opet nije na spisku reprezentacije.

"Andrej Ilić je bio, kao i svi, na spisku 55 igrača koji pravimo za svako okupljanje. Na širem spisku. Mi smo ga kontaktirali. Konkretno, on nije mogao da dođe. Ne razumijem zašto pitate za njega?", rekao je Paunović i dodao:

"On je rekao... Čini mi se da imam poruku, pročitaću vam. Ne volim da radim ovo. Mislim da ima razlog, da mu se brat ženi. 'Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu. Neću moći da prisustvujem sljedećem okupljanju. Naporna sezona, a rođeni brat mi se ženi 30. maja'. Tako da, mislim da je svakako to opravdano. Ako postoji neki drugi kontekst ili bilo šta, volio bih da to bude jasno. Ja ovdje radim za reprezentaciju, za fudbal. Ne želim nikakve spekulacije da postoje po tom pitanju".

Ko od njih nije na novom spisku?

Izvor: MN PRESS

Veliki broj od pomenutih igrača pozvan je za novo okupljanje reprezentacije Srbije. To su Đorđe Petrović, Aleksa Terzić, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Lazar Samardžić, Luka Jović, Vanja Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Dušan Vlahović i Dejan Joveljić.

Na spisku nema Nikole Milenkovića i Aleksandra Mitrovića koji su povrijeđeni, navodno je otpisan Predrag Rajković, a nije bilo mjesta ni za Ivana Ilića, Veljkovića, Ristića, Marka Grujića, Luku Ilića, Gaćinovića, Kataija i Radonjića.

"I na kraju, konačan kriterijum je i prethodni period, kako su igrači bili privrženi reprezentaciji - odnos i ostale stvari koje smo zaključili kroz analizu okupljanja od novembra, pa sve do juna. Da ne kažem i disciplinske mjere, ali smo presjekli. Individualno neću da pričam ko nije tu, jer neću da bilo koga ispoljavam pred javnosti, ali svakako da ima i disciplinskih odluka", naglasio je Paunović.

Slučaj "Andrija Maksimović"

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Na spisku selektora Veljka Paunovića nema ni Andrije Maksimovića koji je nedavno dao strašan gol za Lajpcig, dok je ljetos odbio da igra za mladu reprezentaciju Srbije, na Evropskom prvenstvu u Velsu.

"Andrija Maksimović je bio na spisku mlade reprezentacije, postoji situacija sa njegovim klubom. I on traži svoju formu. Imamo informaciju da klub i on žele da ostane tamo i pripremi se. Još nije standardan. On neće doći, nažalost", rekao je Paunović koji je tako između redova otkrio da i tu postoji problem.

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Naredni ciklus počinje već u septembru i Srbija zna da će imati jako težak zadatak, tako da će biti potrebno što prije oporaviti se od "turneje" koja se završila neslavno.

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45

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