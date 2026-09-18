Veljko Paunović vraća Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije i objavio je zašto je to uradio.

Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Veljko Paunović odlučio je da vrati Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije, nakon što se nekadašnji kapiten oprostio od državnog tima poslije Evropskog prvenstva 2024. godine. Već dugo se spekulisalo da bi Tadić mogao opet da igra za Srbiju, a sada je došlo do dogovora sa novim selektorom.

"Ne smatram da sam uspostavio neku hijerarhiju, nego ja volim da kažem slojeve - pojačavamo crne pojaseve sa Dušanom Tadićem. Može da bude simbol ozdravljenja i zacjeljenja naše reprezentacije. S njegovim iskustvom, ne samo šta predstavlja za nas, nego javnost... Kada se krećem po Beogradu, svi me pitaju za Tadića, cijene i druge igrače, ali ovdje mi i konobar kaže da mu je drago što je došao Tadić", rekao je Paunović na konferenciji za medije.

Vidi opis Veljko Paunović: "Dušan Tadić se vraća da pojačamo crne pojaseve" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Rekao sam da nisam bio spreman da pričam sa njim, kad jesam - uspjelo je. Da sam ranije pričao s njim, ne bi uspjelо. Nije ni on bio spreman, vidjeli ste holandske medije šta je rekao. Već u prvom razgovoru smo došli do cilja, što je njegov povratak", dodao je Paunović.

Tadić hoće da igra EP 2028

"Tadić je tu za cijeli ciklus, planira još da igra fudbal. Nadamo se i na Evropskom prvenstvu 2028. godine", objavio je selektor Srbije dodajući da Tadić nije tu samo za mečeve u septembru i oktobru.