Bomba u srpskom fudbalu: Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju

Iskusni vezista biće na raspolaganju Veljku Paunoviću za mečeve u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ponovo će obući dres "orlova", tvrdi "Sportklub". Iskusni vezista se zvanično oprostio od nacionalnog dresa nakon Evropskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine i sukoba sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, ali ga je Veljko Paunović nagovorio da se predomisli.

Rekorder po broju utakmica u državnom timu biće na predstojećem spisku za četiri utakmice u Ligi nacija. Sve će biti zvanično za nedjelju dana kada bi selektor Veljko Paunović trebalo i da objavi spisak fudbalera za utakmice sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom.

Orlove 24. i 27. septembra očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom i Holandijom na početku Lige nacija. Za 1. i 4. oktobar zakazana su gostovanja u Minhenu i Ajndhovenu.

Zvanično se oprostio prije dvije godine

Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić je rekorder po broju utakmica za reprezentaciju Srbije (111), na kojima je postigao 23 gola, uz rekordnih 40 asistencija. U julu 2024. godine je objavio oproštajno saopštenje nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu i sukoba sa Draganom Stojkovićem Piksijem.

"Težim ka tome da budem korektan i direktan, koliko je to moguće, kao što je bilo tokom izjava na EP. Ostajem pri stavovima koje sam iznio. Naglašavam da nisam imao namjeru da uvrijedim saigrače ili bilo koga drugog ko je bio dio tima Srbije u Njemačkoj, tako da imam potrebu da posljednji put objasnim određene stvari oko kojih znam da je bilo polemike", naveo je Tadić.

"Osnovni razlog ovog saopštenja je taj da sam donio odluku da se oprostim od dresa reprezentacije Srbije. Da li bih mogao i u budućem periodu da budem koristan - neka procijeni struka, javnost ili ko već smatra da je pozvan da o tome diskutuje i ko misli da je dio fudbalskog ambijenta", naveo je on.

"Reprezentacija je za mene uvijek bila ljubav. Ljubav prema državi, ljubav prema narodu, ljubav prema igri, takmičenju, druženju... Mnogo toga smo prošli zajedno - radost, tugu, osmijehe, krv, sreću, a bilo je dosta bola i patnje. Nijedan klupski neuspjeh ne može da zaboli kao reprezentativni, ali isto tako nijedan klupski uspjeh ne može da donese radost kao uspjeh u dresu Srbije."

"Sa velikim zadovoljstvom sam se borio i branio grb državnog tima. Van terena, kao i na njemu. Imao sam privilegiju da predstavljam Srbiju na dva Svjetska prvenstva, Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama.

Rekordi me nikad nisu zanimali, a kapitenska traka je donijela posebnu odgovornost, čast i povjerenje. Ako nešto ističem - to bi bio rekord u broju asistencija. Ko me poznaje, zna koliko mi je važno. Uvijek mi je slađe da spakujem, nego da postignem gol.

Hvala našem narodu i navijačima na aplauzima i kritikama. I u kritikama sam osjećao podršku i koliko vole reprezentaciju. U sportu je, uglavnom, teren taj koji uvijek pokaže gdje ste i koliko zaslužujete. Hvala svima koje sam upoznao od prvog dana kada sam postao dio reprezentacije i FSS-a. Učinili su me boljim čovjekom i sportistom.

Opraštam se od reprezentacije, ali vjerujem da ću jednog dana ponovo biti tu. Poslije igračke karijere, želim da ostanem u fudbalu, a nema ničeg ljepšeg nego da svojoj zemlji pomognete ukoliko to možete. Sa svojom porodicom i prijateljima, na tribinama ili ispred ekrana, biću uvijek vjeran navijač Srbije", zaključio je Tadić.