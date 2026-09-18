12 : 35 Kraj konferencije! Selektor Srbije Veljko Paunović završio je konferenciju za medije pred okupljanje nacionalnog tima za četiri meča koji se igraju u septembru i oktobru.

12 : 35 Podmlađivanje? "Podmlađivanje reprezentacije ne može da bude 'stavimo sve mlade'. Moraju na nekoga da se oslone. Najgore što možemo da uradimo je da nekoga ko nije spreman stavimo pred izazov. Takvu ličnost, takvog mladog momka, možemo da dovedemo do razočaranja. Nakon svega u šta je vjerovao. Citiraću Bjelsu. Moramo da pomognemo mladom igraču, ne da ga pustimo da on sam. Podmlađivanje je proces koji se ne rješava spiskom i uvidom u ličnu kartu. To je proces nadogradnje i dopunjavanje. Na takmičenje ne idu na žuti pojasevi, ne mogu da se takmiče sa crnim. Imamo devet igrača koji imaju pravo da igraju za mladu reprezentaciju. Imamo to. Ne želim da uđemo u narativ o podmlađivanju reprezentacije, nije to tako lako i jednostavno. Posebno ako je cilj da odemo na veliko takmičenje. Nema garancije, svi ste vi profesionalci. Ja već 40 i nešto godina treniram svaki dan i stalno pričam o fudbalu. I stalno težnja da se usavršim", zaključio je selektor Srbije Veljko Paunović.

12 : 30 O Džodiću! "Stefan već drugu sezonu igra dobro. Moj stručni štab ima nekoliko Španaca i oni ga stalno gledaju. Stefan, Stefan, Stefan... Naravno, i ja ga pratim. Odlična prilika. Pričao sam sa Batom da li da bude kod njih i zaključili smo da počne okupljanje kod nas. On je igrač za poziciju koja nam treba. Momak ima izuzetan radijus kretanja, a ja želim da vezni igrači ulaze u kazneni prostor", kaže Veljko.

12 : 28 Manjak krila? "Uvijek smo bili fleksibilni, kao i druge reprezentacije. Početna formacija ne stoji tokom cijele utakmice. Imamo igrače koji mogu taktički da odgovore situacijama, problemima koji mogu da se jave u toku igre", rekao je selektor Srbije.

12 : 27 Ponuđena ostavka! "Ponudio sam ostavku. Osjećao sam se odgovornim za to, za negativno okupljanje u svakom smislu. Obnovio sam vjeru u sve ovo što radimo, prošlo je neko vreme. Neću ni svoje vrijeme, ni nekome drugom da trošim vrijeme. Hoću u Ligi nacija da vidim takmičarsku i jaku reprezentaciju. Da li možemo to da vratimo? Da igramo kao tim, da se borimo, da igramo dobar fudbal? Da ne odustanemo, da ne položimo oružje? Ako to ne budem vidio, nemam šta da tražim ovde. Sve ovo služi da nas pokrene. Tako sam razmišljao u junu i ponudio ostavku", rekao je Paunović.

12 : 26 SMS i Tadić! "Ne ulazim u otkrivanje naših taktika. Za dobre igrače uvijek ima mjesta. Radi se o talentovanim igračima koji mogu da riješe utakmicu", rekao je Paunović.

12 : 24 Ko nedostaje? "Još uvijek je najbolje za njega da bude u ekipi, s obzirom na povredu kroz koju je prošao. Mitroviću su važni minuti. Nikola Milenković je mnogo važan faktor, izostaje zbog povrede. Volio bih da ne nedostaje. Da svako ko dobije priliku u odnosu na konkurenta da isti taj učinak. sigurno će nam nedostajati", rekao je Paunović.

12 : 23 Klopova ideja! "Ja mislim da je Klop napravio genijalan potez. Voljeli bismo da imamo takav fond igrača. To je genijalno. Što se njega tiče, a ja sam rekao da kao novi selektori ne možemo da radimo isto kao do sada. Mora da se eksperimentiše. Po krajnjem cilju treba da se donose zaključci. Sam format je zahtjevan, zbog fleksibilnosti, resursa. Za velike zemlje to možda nije problem, možda im je lakše. Za nas je veliki izazov i sa tim ćemo morati da se nosimo u ovoj fazi", rekao je selektor.

12 : 22 O mladima! "Na prvom mjestu, želim da kažem da ovaj spisak nije konačan. Vidjeli ste kako su drugi selektori riješili to. Sa ove četiri utakmice... Svi eksperimentišemo. Svako sa svojim snagama. Ja vidim u mladoj reprezentaciji jak resurs. Želim da se zahvalim Bati Mirkoviću. Ja sam morao da napravim spisak, a on je pravio svoj na osnovu toga. Umjesto da pošaljemo 44 poziva, pozvali smo kroz A i mladu reprezentaciju jednu grupu, pa možemo nekog da šaljemo gore ili dole. Naša mlada reprezentacija je domaćin Evropskog prvenstva za godinu dana. Moramo da sarađujemo. Dopunjujemo se. Pokušaćemo da napravimo najbolji mogući posao, da A ekipa dobije što više igrača, a da mlada reprezentacija ima svoju osnovu kako bi se takmičila. Ugrešić je na spisku mlade reprezentacije. Maksimović je bio na spisku mlade reprezentacije, ima situacija sa njegovim klubom. I on traži svoju formu. Imamo informaciju da klub i on žele da ostane tamo i pripremi se. Još nije standardan. On neće doći, nažalost", rekao je Paunović.

12 : 22 Pet napadača! "Sve to! Imamo pet napadača, za dobre igrače uvijek ima mjesta. To je i ovdje sada slučaj. Neki igrači će biti prvi put sa nama, razmišljam o taktičkim varijantama, o različitim scenarijima... Ima više razloga", rekao je Paunović.

12 : 14 Tadić ostaje! "Vidim Tadića za cijeli ciklus. On planira da igra još, otvorili smo tu temu. Ideja je da budemo zajedno do kraja ciklusa, nadamo se i na Evropskom prvenstvu", rekao je selektor Veljko Paunović.

12 : 14 Trenirao svjetske zvijezde! "Svakako je za mene bila izuzetna čast da sam na Mundijalu bio reprezentovan od strane igrača sa kojima sam radio i kojima sam pomogao da budu reprezentativci. Rodrigo je imao 15 godina kada smo radili u Atletiku Madridu, bilo je tu i drugih. Španiju sam izuzetno pratio i davao sam im podršku zbog moje istorije sa njima", rekao je Paunović.

12 : 13 O Grcima! "Fokusirani smo na Grčku, bitno nam je iz mnogo razloga. Jako dobra reprezentacija, predvođena našim stručnjakom, izuzetnim sportskim radnikom. Volio bih da se usmjeravamo na pozitivnu energiju, da pozovemo navijače da nas podrže. Liga nacija od utakmice protiv Grčke, koja je direktan rival, jako je bitno da imamo dobar početak i da nam onda dolaze bolji dani. Svaku utakmicu ćemo tretirati kako budu dolazile. Grčka je dobra priprema, uz veliku podršku navijača. Biće do nas, da pokažemo svježe lice", rekao je selektor.

12 : 10 Da li se Rajković povukao? "Kao što sam rekao, neću govoriti individualno. Ko nije na spisku, spada u neku od pomenutih kategorija. Ne želim javno da pričam o tome", rekao je selektor.

12 : 10 Disciplina! "Svako ima neke svoje zaključke, ali niko od igrača nije bio ispred streljačkog voda niti smo to željeli. Kriterijumi za ovaj spisak su forma igrača, potrebe našeg tima i dubina liste za četiri meča. Isto tako, povrede ne možemo da kontrolišemo. Imamo vikend pred nama, možda se dopuni spisak. Dovoljno je 28 igrača za četiri utakmice. Konačan kriterijum je prethodni period, kako su privrženi bili reprezentaciji, kakve su utiske ostavili od novembra. To je što je - individualno, neću govoriti zašto neko nije tu. Ima na spisku i disciplinskih odluka", kaže selektor Srbije.

12 : 09 Ko je kapiten? "Ekipa se okuplja u ponedjeljak, pitanje kapitena je interno. To ćemo obaviti zajedno", rekao je Paunović.

12 : 09 O Tadiću! "Svakako ovo vidim kao novi početak. Od momenta kad sam preuzeo, na kraju jednog ciklusa, kroz period tranzicije u martu i julu gdje nije bilo takmičarskih mečeva. Moramo da se takmičimo, makar sami sa sobom. Sada je ovo novi početak, imamo fantastične protivnike. Želim da energija bude usmjerena, da pokažemo publici kako smo u procesu ozdravljenja. Ne smatram da sam postavio hijerarhiju kad sam došao, više neke slojeve. Crne pojaseve pojačavamo Dušanom Tadićem. On može da bude simbol ozdravljenja reprezentacije. Sve ono što on predstavlja za našu javnost, za našu ekipu. Kada se krećem po Beogradu, ljudi pričaju o Dušanu Tadiću. Ovdje u Staroj Pazovi pričaju o njemu. U prošlosti nisam bio spreman da pričam sa njim, kada sam bio - ja sam i pričao. Bio je to pravi momenat. Zajednički smo došli do toga. Već u prvom razgovoru smo došli do cilja", rekao je Paunović.

12 : 03 Nerealno! "Ja i dalje vjerujem u bolje vrijeme, ali trebaće nam vremena. Moramo da prolazimo kroz različite procese iscjeljenja našeg fudbala. Samog sistema. On je već neko vrijeme zakočen. To pokazuju rezultati koje postižemo. Krećem od nas, od reprezentacije. Nemamo stabilne rezultate, kakve bismo voljeli", rekao je Paunović i dodao: "Najveći izazov je uskladiti očekivanja javnosti i trenutno stanje u kojem se nalazimo. Najvažnije je da temelji budu na svom mjestu. Stasavanje igrača nove generacije, da reprezentativci sa iskustvom prenose to, a da u isto vrijeme svi igrači kroz svoja takmičenja sazrijevaju. Što više iskustva, utakmica, teških mečeva, jakih protivnika... To pravi igrače. Poslije je naš posao da ih uklopimo u tim. Strpljenje je ključno, uz usklađivanje očekivanja. Svi koji rade na ovakvim projektima treba to da znaju. Uvijek ćemo imati dobre igrače. Izazov je što igrači prerano odlaze, to nam prekida procese. Najvažnije je da imamo igrače, moramo da imamo strpljenja i da fokusirano radimo".

11 : 56 Selektor je stigao! Po običaju, Veljko Paunović stiže na konferenciju nekoliko minuta ranije.

11 : 54 Oglasio se Tadić! Nakon gotovo dvije i po godine, Dušan Tadić će ponovo igrati za reprezentaciju Srbije. On je objasnio zašto je ponovo dio nacionalnog tima, pod komandom selektora sa kojim se nedavno sreo u Novom Sadu - na meču Vojvodine i Ajaksa. Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 3 h Oglasio se Dušan Tadić: "Nisam igrao za Srbiju jer mi je putovanje bilo naporno"

11 : 54 Debituje Džodić! Selektor Paunović je odlučio da na mečevima u septembru i oktobru vidi na delu Stefana Džodića, talentovanog fudbalera čiji je otac svojevremeno bio reprezentativac. Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 2 h Ko je Stefan Džodić, debitant kod Veljka Paunovića? Otac mu je poznati fudbaler, već se dokazao Srbiji

11 : 34 Ko je na spisku Srbije? Selektor Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Grčke i Holandije u Beogradu, odnosne Nemačke i Holandije u gostima. Ovo su pozvani fudbaleri: Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

11 : 33 Najvažniji mečevi za Paunovića! Selektor Srbije Veljko Paunović insistirao je da preuzme reprezentaciju u finišu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, ali na mečevima protiv Engleske i Letonije nije uspio da napravi čudo koje bi Srbiju odvelo u baraž. Debitovao je porazom od Engleza (2:0) u Londonu, a zatim u Leskovcu savladao Letoniju (2:1) i zato završio kvalifikacioni ciklus. Dok su drugi nacionalni timovi pripremali ekipe za Mundijal, Srbija je tokom 2026. godine igrala samo prijateljske utakmice - iako selektor ne voli tako da ih zove. On je iskoristio priliku da testira veliki broj igrača, a rezultati nisu bili na zavidnom nivou. Prvo je "orlove" savladala Španija (3:0), zatim je poslije preokreta upisana pobjeda protiv Saudijske Srabije (2:1), ali su srpski igrači onda ubjedljivo poraženi protiv Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1). Istina, na tim mečevima igrali su "drugopozivci", jer je Paunović imao ogromnih problema da sastavi tim na kraju naporne sezone. Sada počinje novi ciklus, a selektor Veljko Paunović prvi put će voditi mečeve koji zapravo imaju takmičarski značaj. Imao je dovoljno vremena da upozna sve kandidate za reprezentaciju, da im se prilagodi i da ih ubedi da se prilagode njegovom sistemu igre, pa ćemo vidjeti kakve rezultate to može da donese.

11 : 31 Ko nije na spisku? Trenutno su povrijeđeni štoperi Nikola Milenković i Veljko Milosavljević, pa njih nećemo vidjeti u dresu Srbije, a vjerovatno ni na okupljanju nacionalnog tima. Povreda muči i rekordera Aleksandra Mitrovića, koji neće imati priliku da uveća svoj golgeterski saldo jer propušta okupljanje nacionalnog tima. Znak pitanja je pored Predraga Rajkovića koji takođe ima problema sa povredom i nije sigurno da će moći da se odazove pozivu selekora. Već duži vremenski period teško su povređeni Mirko Topić i Adem Avdić, fudbaleri koji su u prethodnom periodu konkurisali za nacionalni tim. Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 2 h Koga nema na spisku Srbije? Paunović napravio "rez", trojka morala da mu otkaže

11 : 31 Ko je na spisku? Tačan spisak fudbalera biće saopšten u podne, ali već sada se zna nekoliko imena. Najvažnija vijest je povratak kapitena Dušana Tadića koji je posljednji put nosio dres reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, prije skoro dvije i po godine. Selektor Veljko Paunović pozvao je Lazara Nikolića i Petra Sukačeva iz Vojvodine, dok su se na širem spisku našla čak petorica igrača Crvene zvezde. Bilo je mjesta za povratnika Mihaila Ristića, sasvim očekivano tu su Miloš Veljković i Vasilije Kostov, a selektor je ukazao povjerenje još Vladimiru Lučiću i Stefanu Gudelju koji do sada nije debitovao za seniorsku selekciju Srbije. Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 2 h Veljko Paunović objavio spisak Srbije: Vraća se Tadić, "tona" novih igrača

11 : 30 Šta čeka Srbiju? Pošto je sistem takmičenja promijenjen, Srbiju u vrlo kratkom roku čekaju čak četiri utakmice u A diviziji Lige nacija. Biće to ozbiljni testovi za selektora Paunovića i njegov tim, a primarni cilj Srbije je da sačuva svoj status u grupi najboljih evropskih timova, odnosno da izbegne ispdanje u B diviziju. Ovo su mečevi koji čekaju srpske reprezentativce: 24. septembar, Srbija - Grčka

27. septembar, Srbija - Holandija

1. oktobar, Njemačka - Srbija

4. oktobar, Holandija - Srbija Preostale dvije utakmice igraće se u narednom prozoru namijenjenom mečevima nacionalnih timova. Srbija će 13. novembra ugostiti Nemačku, a tri dana kasnije gostovati Grčkoj. Upravo bi taj meč mogao da bude presudan za konačan plasman.