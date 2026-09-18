Evrovizija 2027: Irska se pridružuje Holandiji u bojkotu takmičenja

Irska neće učestvovati na Evroviziji 2027. godine, čime se pridružila Holandiji u bojkotu takmičenja zbog učešća Izraela. Irski javni servis RTÉ kao razlog odluke naveo je "užasan i kontinuirani gubitak ljudskih života u Gazi“ i humanitarnu krizu.

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Irska je odlučila da ne učestvuje na narednom takmičenju zbog, kako je navela, "užasavajućeg i kontinuiranog gubitka ljudskih života u Gazi".

Odluka dolazi nakon što je holandski emiter AvroTros saopštio da će bojkotovati narednu Evroviziju jer takmičenje, kako navode, više nije u skladu sa principima "pouzdanosti, nezavisnosti i humanosti".

Irska će drugu godinu zaredom bojkotovati Pjesmu Evrovizije u znak protesta zbog učešća Izraela, saopštio je irski javni servis RTÉ.

"RTÉ smatra da se učešće Irske ne može opravdati imajući u vidu užasan i kontinuirani gubitak ljudskih života u Gazi, kao i humanitarnu krizu koja tamo i dalje ugrožava živote tolikog broja civila."

RTÉ je dodao da je i dalje "duboko zabrinut zbog kontinuiranog uskraćivanja nezavisnog pristupa međunarodnim novinarima toj teritoriji".

Irski javni servis takođe je saopštio da neće prenositi takmičenje, koje će 2027. biti održano u Bugarskoj, nakon što je pjevač Dara u maju donio pobjedu toj zemlji.

Irska je do sada sedam puta pobijedila na Evroviziji, u periodu od 1970. do 1996. godine, čime dijeli rekord sa Švedskom.

Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da "žali" zbog odluke RTÉ-a, ali da "u potpunosti poštuje njihovu odluku".

Irska slijedi odluku Holandije

Odluka Irske da bojkotuje Evroviziju 2027. uslijedila je nakon što je holandski emiter AvroTros prošlog mjeseca saopštio da neće učestvovati na narednom takmičenju, ocjenivši da ono više nije u skladu sa "pouzdanošću, nezavisnošću i humanošću".

AvroTros je naveo da takmičenje više ne može da se smatra neutralnim dok jedna od zemalja učesnica istovremeno učestvuje u velikom vojnom sukobu.

Irska i Holandija bile su među pet zemalja koje su odlučile da ne učestvuju na takmičenju 2026. godine. Pored njih, izostale su i Španija, Island i Slovenija.

Za sada nije poznato da li će Španija, Island i Slovenija slijediti njihov primjer.

Protesti zbog učešća Izraela

Godine 2026. RTÉ je povukao Irsku sa takmičenja u Beču, nakon što je Evropska radiodifuzna unija (EBU) potvrdila da će izraelskom javnom emiteru KAN biti omogućeno učešće.

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izveo napad na Izrael. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je u posljednje tri godine izraelskog bombardovanja poginulo više od 73.000 ljudi.

Organizacije poput Amnesti Internešenela, Hjuman rajts voča i Ujedinjenih nacija opisale su postupke Izraela kao "genocid".

U izvještaju koji je u junu objavila nezavisna komisija Ujedinjenih nacija navodi se da su "izraelske vlasti i bezbjednosne snage namjerno targetirale palestinsku djecu, što je dovelo do genocida i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, kao i ratnih zločina na Zapadnoj obali".

U prethodnom izvještaju, objavljenom prošlog septembra, takođe je navedeno da je Izrael počinio genocid, uz tvrdnju da su takva djela podsticali visoki izraelski zvaničnici, među kojima i premijer Benjamin Netanjahu.

Izrael je u više navrata odbacio ove optužbe kao "klevetničke" i "iskrivljene".

Takmičenje za Pjesmu Evrovizije 2027. biće održano u Burgasu u Bugarskoj. Veliko finale zakazano je za 15. maj, a biće održano u dvorani Arena Burgas.

(EUpravo zato/euronews.com)