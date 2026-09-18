Nova vrsta mačke otkrivena poslije 100 godina: Tilkajo je manji od kućnog ljubimca

Nova vrsta divlje mačke prvi put je otkrivena poslije čitavog vijeka, a do velikog otkrića došlo je zahvaljujući čovjeku koji je ovu životinju zamijenio za domaće mače.

Izvor: YouTube/FactSpark7722

Ponekad se veliko naučno otkriće ne dogodi tokom skupe ekspedicije, već sasvim slučajno. Jedan stanovnik Bolivije pronašao je u šumi majušnu mačku, povjerovao da je riječ o domaćem mačetu i odnio je kući. Hranio ju je rezancima, rižom i jajima, sve dok nije shvatio da životinja pripada divljini. Nije mogao ni da nasluti da je pred njim vrsta koju naučnici nikada ranije nisu otkrili.

Riječ je o vrsti Leopardus tilcayo, odnosno tilkajo tigrastoj mački. Ova vitka životinja ima pjegavo krzno i zaobljene uši, a manja je od prosječne domaće mačke. Živi u bolivijskom regionu Jungaš, prekrivenom maglenim šumama, na mjestu gdje se Andi susreću sa basenom Amazona. Nova vrsta prvi put je opisana u naučnom časopisu Current Biology.

Otkrivanje nove, relativno krupne vrste sisara veoma je rijetko. Većina životinjskih vrsta koje naučnici danas pronalaze znatno je manjih dimenzija, objasnila je Paola Nogales-Askaruns, koautorka studije i rukovoditeljka bolivijskog Programa za istraživanje i očuvanje divljih mačaka.

"Ovoga puta riječ je o mački. To je zaista nešto novo i nije se dogodilo čitavih 100 godina. Niko je ranije nije imenovao niti opisao", rekla je ona.

Još nije poznato koliko jedinki vrste Leopardus tilcayo postoji u prirodi.

"Zaista ne znamo koliko je ovih mačaka ostalo u divljini. Potrebni su nam naučni podaci i dodatna istraživanja da bismo odgovorili na to pitanje, koje je presudno za njihovo očuvanje", rekla je Nogales-Askaruns, čiji konzervatorski rad finansira Nacionalna geografija.

Tigraste mačke su male divlje mačke iz roda Leopardus, porijeklom iz Južne i Centralne Amerike. Njihov opstanak ugrožavaju širenje naselja i poljoprivrednih površina. Prema novoj studiji, u Južnoj Americi postoji pet vrsta tigrastih mačaka.

"Sve one žive u staništima koja ubrzano nestaju", rekao je Tadeu de Oliveira, koautor studije i ekolog sa Državnog univerziteta Maranjao u Brazilu.

Kako je otkrivena nova vrsta?

Tilkajo bi možda još dugo ostao nepoznat nauci da Paola Nogales-Askaruns nije pažljivo pogledala životinju koja je stigla u utočište za divlje životinje Senda Verde, u blizini La Paza, gdje volontira.

"Vidjela sam tu mačku. Bila je zaista veoma mala i nisam mogla da vjerujem koliko je sitna. Pomislila sam da je mače", ispričala je.

Zaposleni su u početku pretpostavili da pripada jednoj već poznatoj vrsti tigraste mačke iz Brazila, ali Nogales-Askaruns nije bila uvjerena u to.

"Ako pogledate pjege ili rep, vidjećete da se jednostavno ne podudaraju", objasnila je.

Genetska analiza donijela ključni odgovor

Nogales-Askaruns sprovela je genetsko testiranje. Koristila je uzorke tkiva ove mačke i još jedne slične životinje koja je takođe dospjela u utočište. Rezultati su pokazali da obje pripadaju istoj, do tada nepoznatoj vrsti.

Analiza je otkrila da se njihova evolutivna linija odvojila od ostalih tigrastih mačaka prije približno 1,4 miliona godina. Genetske razlike bile su dovoljno velike da životinja bude priznata kao posebna vrsta.

Ipak, za lokalne zajednice u Boliviji ova mačka nije nikakva nepoznanica. Mještani za njeno postojanje znaju generacijama.

"Oni je nazivaju tilkajo. Kada ih pitate da li ta riječ ima neko značenje na domorodačkim jezicima, odgovaraju: 'Ne, moj djed mi je rekao da je to tilkajo'. To je tradicionalno znanje koje se čuva u zajednici. Željeli smo da ga sačuvamo i zato ovoj životinji nismo dali neko drugo ime", objasnila je istraživačica.

Nogales-Askaruns upozorava da je novootkrivena vrsta vjerovatno već ugrožena. Za nju je ovo otkriće još jedan snažan razlog da se prirodna staništa zaštite prije nego što nestanu zajedno sa životinjama koje još nismo stigli ni da upoznamo.

"Ovo je još jedan razlog da zaštitimo svijet", zaključila je.

(MONDO)