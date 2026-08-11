Pet razloga zbog kojih treba da pogledate “Ulične mačke” Rikija Džervejza

Nova Netfliksova serija “Ulične mačke” donosi animaciju, britanski humor i prepoznatljivi stil Rikija Džervejza. Evo pet razloga da joj date šansu.

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Ako ste ljubitelj crnog humora, britanske komedije i animiranih serija koje se ne trude baš uvijek da budu pristojne, “Ulične mačke” mogle bi da budu pravo osvježenje. Nova Netfliksova serija Rikija Džervejza donosi priču o grupi mačaka sa ulice, ali iza simpatične animacije krije se dobro poznati Džervejzov humor – ciničan, pomalo bezobrazan i često potpuno neočekivan.

Evo pet razloga zbog kojih vrijedi dati šansu ovoj seriji.

1. Animacija je zaista predivna

Na prvi pogled, “Ulične mačke” mogu djelovati kao još jedna animirana serija za odrasle, ali vizuelni stil je jedna od stvari koje ih izdvajaju. Likovi su stilizovani, izražajni i dovoljno jednostavni da ostave utisak, dok su pozadine i ambijenti pažljivo urađeni.

Izvor: Netflix/Screenshot

Posebno dobro funkcioniše kontrast između simpatičnog izgleda mačaka i njihovih često potpuno nesimpatičnih stavova. Upravo ta kombinacija daje seriji poseban šarm – gledate slatke, šarene mačke, a slušate razgovore koji su mnogo bliži britanskom pubu nego dječijem crtanom filmu.

Animacija pritom nije samo dekoracija. Pokreti i izrazi lica likova često dodatno naglašavaju šalu, pa i najjednostavnije situacije mogu izgledati prilično urnebesno.

2. Riki Džervejz je i dalje – Riki Džervejz

Ako volite njegov humor, znate šta možete da očekujete.

Džervejz se i ovdje oslanja na ono po čemu je poznat: sarkazam, cinizam, neprijatne situacije, britanski crni humor i šale koje ponekad namjerno prelaze granicu dobrog ukusa.

“Ulične mačke” nisu serija za one koji traže nježnu priču o simpatičnim životinjama. Ovo su mačke koje komentarišu život na način na koji bi to vjerovatno uradio Riki Džervejz – bez mnogo uljepšavanja i sa prilično malo poštovanja prema bilo kome.

3. Mačke su savršeni likovi za ovakav humor

Postoji nešto posebno dobro u tome kada se ljudske mane prebace na mačke.

Izvor: Netflix/Screenshot

One su istovremeno umiljate i sebične, mazne i nezainteresovane, slatke i potpuno bezobrazne. Upravo zato funkcionišu kao odlični nosioci Džervejzovog humora.

Umjesto da gledamo još jednu grupu ljudi koji se svađaju, ogovaraju i prave loše odluke, gledamo mačke koje rade gotovo isto – samo sa mnogo više dlake.

4. Sjajna glumačka ekipa

Jedan od razloga zbog kojih “Ulične mačke” imaju prepoznatljiv britanski komičarski šmek jeste i glasovna postava. Pored Rikija Džervejza, koji pozajmljuje glas Gusu, tu su Dajan Morgan kao Oliv, Tom Basden kao Pons, Dejvid Erl kao Puk, Keri Godliman, Džo Hartli, Toni Vej, Endru Bruk i Natali Kasidi.

Izvor: Netflix/Screenshot

Džervejz je okupio ekipu sa kojom je već sarađivao na svojim ranijim projektima, uključujući “After Life”, pa serija ima onu vrstu glumačke hemije koja se ne može baš lako iscenirati. Likovi imaju veoma različite karaktere, a upravo glasovna interpretacija čini da mačke djeluju kao stvarne, potpuno različite ličnosti.

Posebno je zanimljiva Dajan Morgan, čiji je prepoznatljivi suvi, mrtvi humor savršen za Oliv. Njene replike imaju onu vrstu britanske mrtve ozbiljnosti zbog koje i potpuno apsurdna situacija može postati još smješnija.

5. Epizode su kratke i lako se gledaju

Svaka epizoda traje oko 15 minuta, što “Ulične mačke” čini idealnom serijom za gledanje kada nemate vremena za jednu punu epizodu klasičnog sitkoma.

Možete pogledati jednu epizodu uz večeru, tokom pauze ili pred spavanje, a ako vas uhvati raspoloženje – cijela sezona može da nestane prilično brzo.

Izvor: Netflix/Screenshot

Iako “Ulične mačke” na površini djeluju kao niz vulgarnih i ciničnih šala, serija se povremeno bavi mnogo poznatijim stvarima: usamljenošću, prijateljstvom, preživljavanjem, potrebom da pripadamo nekoj grupi i pokušajima da pronađemo svoje mjesto u svijetu.

To je, uostalom, jedan od zaštitnih znakova Rikija Džervejza. Iza šala koje djeluju potpuno blesavo često se krije neka prilično jednostavna ljudska emocija.

Da li vrijedi pogledati?

Ako volite britanski humor, Rikija Džervejza i animirane serije za odrasle, svakako vrijedi dati “Uličnim mačkama” šansu.

A ako ništa drugo – teško je ostati potpuno ravnodušan prema mačkama koje se ponašaju kao najgori ljudi koje ste ikada upoznali.