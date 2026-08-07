Francuska serija "Summer '36" osvojila gledaoce: Svi pričaju o ovom Netfliksovom hitu idealnom za ljeto

Francuska mini-serija "Summer '36" ("L'Été 36") trenutno je među najgledanijim naslovima na Netfliksu i nalazi se na trećem mjestu liste najgledanijih serija.

Izvor: Youtube printscreen / MVSRS

Zahvaljujući kombinaciji istorijske drame, napetog trilera i vrhunske produkcije, "Summer '36" postala je jedan od najvećih evropskih Netfliksovih hitova ovog ljeta i trenutno se nalazi među najgledanijim serijama.

Riječ je o raskošnoj istorijskoj drami sa elementima krimi misterije, koja je za kratko vrijeme osvojila publiku zahvaljujući spoju glamura Francuske rivijere, napete istrage ubistva i snažnih ženskih likova.

Pogledajte trejler:

Summer '36 trejler serija Izvor: Youtube / MVSRS

Radnja smještena u ljeto koje je promijenilo Francusku

Priča je smještena u Nicu 1936. godine, u period kada su francuski radnici prvi put dobili pravo na plaćeni godišnji odmor. To istorijsko dostignuće dovodi do neobične situacije, bogata elita i obični radnici po prvi put zajedno ljetuju na Azurnoj obali.

Međutim, idilična atmosfera luksuznog hotela Riviera biva prekinuta kada je u svojoj sobi ubijen ugledni državni tužilac. Istraga otkriva da čak četiri žene, koje dolaze iz potpuno različitih društvenih slojeva, imaju skrivene veze sa žrtvom i ozbiljne razloge da kriju istinu.

Pogledajte još kadrova:

4 junakinje u centru velike misterije

Svaka od glavnih junakinja nosi sopstveni teret i tajne.

Blanš Akerman (Žili de Bona) pripada jednoj od najbogatijih porodica u Nici i naizgled vodi savršen život, ali iza luksuza krije brojne porodične probleme.

Eženi Bertje (Sofija Esaidi) dolazi iz radničke porodice i prvi put sa suprugom i djecom ljetuje zahvaljujući novom zakonu o plaćenom odmoru.

Đulija Vensan (Nolven Leroa) radi kao sobarica u hotelu i pokušava da se izbori sa dugovima i ličnim problemima.

Leoni Morel (Konstans Gej) pomaže policiji i očajnički pokušava da dokaže nevinost svog oca, koji je osuđen za zločin koji, kako vjeruje, nije počinio.

Njihove sudbine se postepeno prepliću kroz šest epizoda, a svaka nova otkriva nove motive, laži i neočekivane obrte.

Za razliku od brojnih serija koje imaju više sezona, "Summer '36" zamišljena je kao mini-serija od šest epizoda. Svaka traje između 50 i 55 minuta, pa se cijela priča može odgledati za jedno veče ili tokom vikenda. Upravo zbog brzog ritma i neizvjesnosti mnogi gledaoci navode da su seriju odgledali "u dahu".

Istorijska drama i krimić u jednom

Kreatori serije spojili su istorijske događaje sa klasičnom "whodunit" misterijom u stilu Agate Kristi. Pored istrage ubistva, serija se bavi klasnim razlikama, položajem žena u društvu tridesetih godina, usponom političkih tenzija u Evropi i velikim društvenim promjenama koje su obilježile Francusku tog vremena.

Kritičari puni hvale

Strani kritičari posebno su pohvalili atmosferu serije, raskošnu scenografiju i kostime, kao i način na koji istorijska drama i krimi zaplet funkcionišu kao jedinstvena cjelina. Portal Decider ocijenio je da je riječ o složenoj misteriji koja uspješno održava neizvjesnost do samog kraja, dok su brojni televizijski kritičari istakli da će serija posebno prijati ljubiteljima evropskih istorijskih drama poput "Women at War" i "The Bonfire of Destiny".

@yanachampion Summer 36 is a historical drama that uses a murder mystery as a doorway into far bigger questions about class, gender, privilege, and social transformation — set on the sun-soaked French Riviera in 1936, four women from vastly different backgrounds find their lives dangerously intertwined after a prominent prosecutor is found dead at the luxurious Hotel Riviera, and the real story is never the murder itself but a society changing faster than the people living in it can comfortably accept. #summer36 #netflixsummer36 #summer36netflix #nicefrance @Netflix @NetflixFR @Netflix Latinoamérica @Netflix South Africa ♬ Maladie - Mauvais djo

Zašto je publika toliko zavoljela "Summer '36"?

Pored atraktivnog ambijenta Francuske rivijere, serija osvaja pažnju neprestanim obrtima, kvalitetnom glumom i činjenicom da gotovo svaka epizoda mijenja tok istrage. Gledaoci do samog finala pokušavaju da otkriju ko je zapravo ubica, dok istovremeno prate emotivne priče četiri žene čije su sudbine zauvijek povezane jednim zločinom.

(Informer / MONDO)