Netfliks je zvanično objavio izvještaj o gledanosti za prvu polovinu 2026. godine, a najgledanija serija je "His and Hers" sa ukupno 104 miliona pregleda.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Na vrhu najnovije top-liste koja obuhvata prvih šest mjeseci 2026. godine, našle su se izuzetno popularne serijske adaptacije romana, dirljive drame, ali i nastavci nekih od najpoznatijih svetskih franšiza.

Predstavljamo vam zvaničnu listu 10 najgledanijih Netfliksovih serija u prvoj polovini 2026. godine.

1. "His & Hers" (104 miliona pregleda)

Vidi opis Ovo su najgledanije serije na Netfliksu 2026: Jedna već ima 104 miliona pregleda (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Apsolutni šampion prve polovine godine jeste napeti psihološki triler zasnovan na istoimenom bestseleru Elis Fejni. Priča prati novinarku i detektiva, nekadašnje supružnike, koji se ponovo sreću tokom istrage brutalnog ubistva u njihovom rodnom gradu.

Mračna atmosfera, neočekivani obrti i dve strane iste priče prikovali su više od stotinu miliona gledalaca za ekrane.

His & Hers, trejler Izvor: YouTube



2. "Bridgerton" 4. sezona (100.2 miliona pregleda)

Ljubavne intrige, raskošni balovi i strastvene drame elitne visoke klase Londona ponovo su osvojile svijet. Četvrta sezona mega-popularnog serijala fokusirala se na novu romantičnu avanturu u porodici Bridžerton, dokazavši da ova kostimirana saga i dalje nema pravu konkurenciju kada je u pitanju ukupan broj odgledanih sati.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Official Trailer Izvor: YouTube



3. "I Will Find You" (63.9 miliona pregleda )

Izvor: Netflix

Uzbudljiva miniserija rađena po romanu čuvenog pisca Harlana Kobena zabilježila je fantastičan uspjeh. Priča prati oca koji služi zatvorsku kaznu za ubistvo sopstvenog sina — zločin koji nije počinio. Međutim, kada dobije dokaz da je njegovo dijete možda još uvijek živo, on beži iz zatvora kako bi po svaku cijenu otkrio istinu.

I will find you Izvor: Netflix



4. "Stranger Things" 5. sezona (55.6 miliona pregleda)

Konačni obračun u Hokinsu stigao je na Netfliks! Peta i završna sezona globalnog fenomena donijela je kulminaciju borbe protiv zloglasnog Vekne i mračnog svijeta Upside Down. Emotivni oproštaj od omiljenih likova privukao je desetine miliona vjernih fanova.

5. "Run Away" (50.3 miliona pregleda)

Još jedna izuzetno uspješna ekranizacija dela Harlana Kobena na ovoj listi. Triler prati očajnog oca čija je ćerka pobjegla od kuće i upala u pakao zavisnosti i kriminala. Njegova potraga za njom otvara pandorinu kutiju opasnih porodičnih tajni.

Run Away | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube



6. "Teach You a Lesson" (48.2 miliona pregleda)

Ova mračna i provokativna dramska miniserija istražuje složene i opasne odnose u jednoj elitnoj školi. Zaplet pun manipulacija, ucjena i osvete držao je gledaoce u neizvejsnosti do posljednje epizode, ostvarivši impresivnih pola milijarde sati gledanja.

7. "One piece" 2. sezona (47.3 miliona pregleda)

Nakon ogromnog uspjeha prve sezone, igrana adaptacija jedne od najpoznatijih anime i manga serija u istoriji ponovo je oduševila publiku. Mladi gusar Lufe i njegova posada nastavljaju opasnu plovidbu u potrazi za legendarnim blagom, uz još raskošniju produkciju i fantastične borbe.

8. "Man on Fire" 1. sezona (40.4 miliona pregleda)

Zasnovana na poznatim romanima A. Dž. Kvinela, ova akciona dramska serija donosi novu verziju priče o bivšem specijalcu sa mračnom prošlošću koji dobija zadatak da štiti devojčicu u gradu razorenom kriminalom. Kada nju otmu, počinje nemilosrdna osvetnička misija.

Man on Fire | Official Teaser Izvor: YouTube



9. "Ms. Rachel" 1. sezona (37.3 miliona pregleda)

Pravi edukativni i zabavni fenomen za najmlađe i njihove roditelje. Svjetski poznata autorka dječijeg sadržaja "Ms. Rachel" lansirala je svoju seriju na Netfliksu, koja kroz pjesmu, igru i učenje jezika trenutno skuplja milione pregleda u domovima širom planete.

10. "The Night Agent" 3. sezona (36.1 milion pregleda)

The Night Agent Izvor: YouTube

Popularni špijunski triler vratio se sa trećom sezonom punom akcije, političkih zavjera i brzog tempa. Tajni agent Piter Saterlend ponovo se bori protiv unutrašnjih neprijatelja unutar samog vrha američke vlasti, osiguravši seriji mesto u samom svjetskom vrhu.