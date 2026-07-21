Zašto su svi odjednom počeli da gledaju ovu zaboravljenu seriju: Brutalna fantazija "počistila" konkurenciju

Ukoliko volite "Stranger Things" i "Lord of the Rings", HBO biser "His Dark Materials" je vaš sljedeći izbor za vikend maraton

Izvor: pritnscreen/youtube/HBO UK

Ponekad nam je jednostavno potreban bijeg od realnosti i odlazak u svijet u kom važe neka potpuno drugačija pravila, a ima li boljeg utočišta od priče u kojoj ljudi svoje duše nose pored sebe u obliku životinja, gdje se dječja nevinost hrabro suprotstavlja mračnim silama, a opasne političke spletke drže pažnju do posljednjeg sekunda? Upravo to donosi HBO fantazija o kojoj se ponovo priča na mrežama - "His Dark Materials".

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Adaptacija čuvenih romana Filipa Pulmana uspješno je spojila ono najbolje iz dvija televizijska i filmska giganta: mračnu misteriju i odrastanje kakve gledamo u "Stranger Things" i epski zamah i svijetove inspirisane "Gospodarom prstenova".

O čemu se radi u seriji "His Dark Materials"?

Priča prati Lajru Belakvu, naizgled običnu ali izuzetno hrabru djevojčicu koja živi u paralelnom svijetu gdje je ljudska duša materijalizovana u obliku životinje (daemona). Kada njen najbolji prijatelj misteriozno nestane, Lajra kreće u opasnu potragu koja je vodi daleko na sjever.

Izvor: pritnscreen/youtube/HBO UK

Usput otkriva zastrašujuću zavjeru koja uključuje otmice djece, tajanstvenu česticu zvanu Prašina i tajne koje bi mogle da sruše čitav univerzum.

Pogledajte trejler:

His Dark Materials trejler Izvor: YouTube

Zašto je kažu da je ovo spoj "Stranger Things" i "Lord of the Rings"?

Ova neobična poređenja nisu bez razloga i savršeno opisuju atmosferu serije:

Stranger Things vibracije: U centru priče je grupa djece suočena sa mračnim silama koje odrasli ne razumiju ili namjerno prikrivaju. Prisutan je jak osjećaj avanture, opasnosti i prijateljstva koje pomijera granice.

U centru priče je grupa djece suočena sa mračnim silama koje odrasli ne razumiju ili namjerno prikrivaju. Prisutan je jak osjećaj avanture, opasnosti i prijateljstva koje pomijera granice. Lord of the Rings epika: Produkcija je monumentalna. Od magičnih predjela, preko oklopnih polarnih medvjeda, pa sve do kompleksne mitologije, serija donosi osjećaj epske fantastike koji direktno podsjeća na Tolkinov svijet.

Kakve su ocjene i šta kaže kritika?

Serija je pokupila izuzetne kritike i od publike i od profesionalnih kritičara, a važi za jednu od najvizuelnijih i najstabilnijih HBO adaptacija u posljednjoj deceniji:

IMDb: 7.8

7.8 Rotten Tomatoes: 85%

85% Publika: 86%

Kritičari posebno hvale glumačku ekipu koju predvode talentovana Dafne Kin (poznata iz filma "Logan"), Rut Vilson i Lin-Manuel Miranda, kao i činjenicu da je priča zaokružena u tri fantastčne sezone bez nepotrebnog razvlačenja.

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